Ničivý živel na Spiši a Gemeri: Ľudia so slzami sledovali, ako im voda pustoší majetok

Toto by nechcel zažiť nikto! Ničivá búrka, ktorá v stredu večer zaplavila Spiš, zasiahla do osudu stoviek rodín. Tí sa museli len bezmocne prizerať, ako sa im voda valí do domu a oni nemôžu urobiť absolútne nič, len so slzami v očiach pozerať, ako im ničí majetok.