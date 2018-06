Neskutočný škandál v base v Leopoldove: Väzňa omylom prepustili a potom naháňali!

Trestuhodná nedbanlivosť. V našej najprísnejšie stráženej väznici v Leopoldove zamestnanci vážne pochybili. Prepustili totiž väzňa Vormena (31), ktorého nemali. Muž, ktorý bol stíhaný za nebezpečné vyhrážanie, sedel od marca za mrežami.

V máji Okresný súd v Partizánskom rozhodol o jeho prepustení na slobodu, ktoré nebolo právoplatné, a teda ani vykonateľné. Zamestnanci si to nevšimli a Vormena, ktorý prišiel zo súdu, ihneď prepustili na slobodu. To, že pochybili, sa dozvedeli od advokáta prepusteného. Ten väzňovi okamžite zavolal a povedal mu, aby sa išiel prihlásiť na prvú policajnú stanicu. Muži zákona ho následne eskortovali za mreže. „Na základe uvedenej skutočnosti obvinený opätovne sám nastúpil do výkonu väzby 1. júna. Po nadobudnutí právoplatnosti predmetného rozhodnutia bol 5. júna prepustený na slobodu,“ vysvetlil Adrián Baláž zo Zboru väzenskej a justičnej stráže a dodal: „Interným preverovaním bolo zistené, že v danom prípade sa jednalo o administratívne pochybenie personálu ústavu, pričom určenie konkrétnych osôb a miera ich zavinenia sú predmetom ďalšieho konania.“

Zamestnanci si to nevšimli a muža, ktorý prišiel zo súdu, ihneď prepustili na slobodu. To, že pochybili, sa dozvedeli od advokáta prepusteného. Ten väzňovi okamžite zavolal a povedal mu, aby sa išiel prihlásiť na prvú policajnú stanicu. Muži zákona ho následne eskortovali za mreže. „Na základe uvedenej skutočnosti obvinený opätovne sám nastúpil do výkonu väzby 1. júna. Po nadobudnutí právoplatnosti predmetného rozhodnutia bol 5. júna prepustený na slobodu,“ vysvetlil Adrián Baláž zo Zboru väzenskej a justičnej stráže a dodal: „Interným preverovaním bolo zistené, že v danom prípade sa jednalo o administratívne pochybenie personálu ústavu, pričom určenie konkrétnych osôb a miera ich zavinenia sú predmetom ďalšieho konania.“