Diana Mórová po nakrúcaní šou Česko Slovensko má talent už viac neznesie: Totálne vyčerpanie!

Na konci so silami! Herečka Diana Mórová (48) nasadila vražedné pracovné tempo, čo sa automaticky podpísalo na jej zdraví.

Umelkyni dáva zabrať nielen Slovenské národné divadlo, kde je stálicou, ale aj šou Česko Slovensko má talent, ktorá z nej vyžmýkala aj posledné zvyšky energie.

Mórová má čo robiť, aby na divadelných doskách podala bravúrny výkon, na aký sú diváci zvyknutí. „Pred predstavením si musím aspoň dvadsať minút pospať, aby som sa vedela sústrediť. Lebo v hlave mi idú myšlienky, som nesústredená a musím to vypustiť, čo je niekedy veľmi ťažké. Lebo mám druhý beh v hlave: „Nakúpila som? Zavrela som auto? Zabuchla som dvere?“ povedala Novému Času umelkyňa, ktorú poriadne zomlelo aj intenzívne nakrúcanie šou Česko Slovensko má talent.

„Niektoré bloky trvali štyri hodiny bez prestávky, potom máte dvadsať minút na obed. Je tam teplo a nedá sa dýchať, ľudia sa chcú fotiť, no musím byť milá. Do toho rôzne emócie, smiech aj smútok, to všetko vyčerpáva,“ prezradila detaily zákulisia herečka, ktorá do porotcovského kresla v jojkárskej šou zasadne tretíkrát. Letného relaxu sa už nevie dočkať. „Budem oddychovať pri mori alebo na Záhorí, teším sa,“ dodala Mórová, ktorá pred troma rokmi v zákulisí šou Tanec snov od únavy skolabovala a museli ju ratovať záchranári.