Rozhorčený Karel Gott: Neveriacky sledoval situáciu na vlastnom koncerte!

Prvé husle nehral muzikant, ale miestna ochranka!

Spevák Karel Gott (78) bol zo situácie na jeho pražskom koncerte šokovaný. Muži, ktorí sa starali o bezpečnosť viacnásobného zlatého Slávika, totiž brali svoju úlohu príliš vážne. Odskákali si to Gottovi fanúšikovia, ale aj maestro sám!

Gottov pražský koncert sa začal s meškaním, keďže pred ním panovali prísne bezpečnostné opatrenia a prehliadky účastníkov. Tých zaskočili aj pokyny ochrankárov. Spevák, ktorý je zvyknutý na osobný kontakt s priaznivcami, sa ich podaní rúk a darov nedočkal. „Kvetiny môžete dať nám a my mu ich odovzdáme,“ vysvetľovali ochrankári ľuďom. „Prosím vás, pustite ku mne tú pani,“ žiadal do mikrofónu Gott. Tvrdí „sekuriťáci“ však zatrhli aj to, keď jedna z fanúšičiek chcela na pódium vysadiť svoje dieťa s kvetom v ruke. „Mohlo by to byť preňho z dôvodu náročnosti koncertu riskantné,“ vysvetlila denníku Aha! Gottova hovorkyňa Aneta Stolzová.