Veľké zmeny v novej sérii reality šou Farma: Stopka pre Kvetu po 7 rokoch?! Markíza už hľadá náhradu

Hľadajú náhradu? Už onedlho sa na obrazovkách Markízy začne ďalšia séria reality šou Farma, ktorá bude mať svoje desiate pokračovanie.

V každom pokračovaní sa predviedol zástup rôznorodých súťažiacich, no relácia mala aj svoje stálice, medzi ktoré neodmysliteľne patrila moderátorka Kvetka Horváthová (41). Podľa najnovších informácií Nového Času sa má pod blondínkou otriasať stolička, keďže televízia robí konkurzy na novú tvár, ktorá by ju nahradila. Príde Horváthová o lukratívne miesto a zárobky, ktoré sa šplhali do výšky desaťtisícov eur? Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Horváthová je spojená s reality šou Farma od jej začiatkov a svoje miesto na výslní si drží nepretržite už sedem rokov. Počas tohto obdobia odmoderovala deväť sérií farmárskej relácie. Podľa informácií Nového Času sa však kompetentní v Záhorskej Bystrici začali pomaly obzerať po novej neokukanej tvári a má sa uvažovať, že by blondínku na jej dlhoročnom poste nahradili. V hre majú byť pritom známe mená ako bývalá riaditeľka Miss Slovensko Lucia Hablovičová či jej bývalá konkurentka z brandže Silvia Lakatošová.

Nový Čas preto obe krásky kontaktoval. Hablovičová prezradila, že konkurz na Farmu už má za sebou. „Bola som na kamerových skúškach, rovnako ako ďalší moderátori, ale žiadne ďalšie rozhovory s Markízou neprebehli, takže to nie je momentálne aktuálne,“ napísala Novému Času Hablovičová. Lakatošová však tvrdí opak. „Nie, nikto ma neoslovil a nebola som ani na žiadnych skúškach,“ povedala nám bývalá kráľovná krásy.

Ustála to

Samotná Kveta Horváthová si je, ako sa zdá, nateraz svojou moderátorskou pozíciou istá, keďže tvrdí: „Jubilejnú 10. sériu reality šou Farma budem moderovať,“ povedala rozhodne. Pravda však je, že v televízii Markíza sa kastingy na novú moderátorku konajú. Dokedy teda zostane známa blondínka hlavnou tvárou úspešnej reality šou, je zatiaľ otázne. Šéf PR a marketingu televízie Markíza Michal Borec pre Nový Čas priznal, že kastingy u nich prebiehajú na dennom poriadku. „Naše kastingové oddelenie si volá na rôzne druhy a typy kamerových skúšok kontinuálne známe tváre, pretože televízia má vo vývoji množstvo nových formátov. Nahradiť Kvetku vo Farme sa nechystáme,“ vysvetlil nám Borec.