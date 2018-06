Útočník Réway je už ôsmym hráčom v českom klube: Slovenská armáda v Hradci!

Český hokejový klub Hradec Králové by sa pokojne mohol premenovať na Slovensko Hradec Králové!

Vedenie klubu totiž v posledných týždňoch angažovalo až štyroch hráčov Spod Tatier, vrátane útočníka Martina Réwaya (23) a celkovo ich zatiaľ má na súpiske pred štartom nového ročníka až 8! A to mal s klubom kontrakt ešte gólman Patrik Rybár, ale podpísal nováčikovskú zmluvu s Detroitom v NHL.

Talentovaný útočník Martin Réway, ktorý naposledy pôsobil v bratislavskom Slovane, bude v kariére pokračovať práve v českom tíme Hradec Králové.

„K rozhodnutiu angažovať Martina sme dospeli po dôkladnom zvážení. Zmluvu, ktorú sme uzavreli, máme dobre ošetrenú. Je v nej počítané so všetkými možnými komplikáciami, vrátane zdravotných. Martin už úspešne prešiel zdravotnou prehliadkou,“ povedal pre stránku klubu generálny manažér Hradca Aleš Kmoníček. V českom tíme sú spokojní so slovenskými hráčmi, vlani ich pôsobilo v kádri šesť, teraz ich je zatiaľ na súpiske až osem. A to je najviac zo všetkých zahraničných klubov na svete, kde hrajú hráči spod Tatier.

„Pôsobenie slovenských hráčov v našom klube sa v minulosti pozitívne osvedčilo. Keby sme neboli s nimi spokojní, tak ich neangažujeme. Je to teraz aj zhoda náhod, že sa ich v tíme stretlo až osem,“ zasmial sa športový riaditeľ Jaroslav Bednář.

Ďalší hráči v českom klube

Dominik Graňák (33), obranca

Mislav Rosandič (23), obranca

Juraj Bezúch (24), útočník

Lukáš Cingel (26), útočník

Michal Hlinka (24), útočník

Roman Kukumberg (38), útočník

Matej Paulovič (23), útočník.