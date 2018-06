Prestížne ocenenie pre slovenskú lekárku: Jej aplikácia môže pacientov zachrániť pred ťažkými následkami

Rozhodujú doslova minúty. Pri náhlej cievnej mozgovej príhode je životne dôležité rýchle nasadenie liečby. Vďaka profesorke Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Zuzany Gdovinovej sa čas poskytnutia správnej liečby podarilo výrazne skrátiť. Získala za to prestížne ocenenie The Spirit of Excellence Award.

Profesorka Zuzana Gdovinová získala na lekárskej konferencii v Göteborgu cenu The Spirit of Excellence Award za prínos v liečbe cievnych mozgových príhod. „Vnímam to ako ocenenie všetkých, ktorí sa pričinili o veľký pokrok v liečbe príhod,“ povedala doktorka. Najdôležitejšie je u pacientov s mŕtvicou rýchle nasadenie akútnej liečby. „Liek rozpúšťajúci krvnú zrazeninu sa musí podať čo najskôr,“ vysvetľuje.

Kedysi to trvalo až 4 hodiny, dnes je situácia oveľa lepšia. Stačilo pritom vylepšiť komunikáciu medzi posádkou záchrannej služby a lekármi v nemocnici. Profesorka preto začala za podpory rôznych inštitúcií vyvíjať aplikáciu, ktorá by výrazne znížila čas potrebný na podanie liečby. Aplikáciu v súčasnosti používa 43 nemocníc. „Pred štyrmi rokmi sme mali 7 % pacientov liečených akútne, dnes je to 21 %. Znížili sme čas podania liečby priemerne o 20 minút,“ povedala Gdovinová. Komunikácia záchranárov prebieha s pomocou aplikácie STEMI, do ktorej zadajú údaje o príznakoch a odošlú ich do nemocnice. „Neurológ už čaká na príchod a pacient putuje rovno na CT, nestrácame čas prekladaním a prevozmi,“ uzavrela profesorka.