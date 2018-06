Pred šlágrom šampionátu Portugalsko - Španielsko: Rozhodí ich zmena kouča?

Hektický úvod! Hneď druhý deň MS narazia na seba dve najostrejšie britvy Realu Madrid – Cristiano Ronaldo (33) a Sergio Ramos (32). Boss ofenzívy kontra šéf obrany.

Tentoraz však na opačných stranách barikády. V úlohe lídrov portugalskej a španielskej reprezentácie. Ronaldo určite pocíti tvrdosť i tancujúce lakte svojho klubového kapitána.SOČI - Hektický úvod! Hneď druhý deň MS narazia na seba dve najostrejšie britvy Realu Madrid – Cristiano Ronaldo (33) a Sergio Ramos (32). Boss ofenzívy kontra šéf obrany. Tentoraz však na opačných stranách barikády. V úlohe lídrov portugalskej a španielskej reprezentácie. Ronaldo určite pocíti tvrdosť i tancujúce lakte svojho klubového kapitána.

Iberskému derby predchádzal šok v podobe vyhodenia španielskeho trénera Julena Lopeteguiho. Bleskovo ho nahradil Fernando Hierro. „Musíme prestať riešiť, čo sa stalo a sústrediť sa len na Portugalsko. Dvojročná práca sa nedá zmeniť za dva dni. Verím, že si s Ronaldom poradíme,“ vyhlásil nový španielsky kouč. Veľkým optimistom je jeho náprotivok Fernando Santos:

„Je to zápas medzi favoritom na titul a kandidátom na titul. Prišiel som do Ruska vyhrať všetky zápasy.“

Odborníci nepredpokladajú, že by rošáda na španielskej lavičke rozhodila mužstvo. Ani bývalý reprezentačný tréner Dušan Galis si to nemyslí. „Veľmi ma to prekvapilo. Toto sa ešte nikdy nestalo. Tréner sa nezachoval korektne. Ak mal platný kontrakt, tak rokovať poza chrbát o inom nie je fér. Pravidlá sú dané. Porušil ich a doplatil na to,“ tvrdí Galis.

Podľa neho urobil chybu Lopetegui i klub. „Real mohol oznámiť zväzu, že má o neho záujem, aby to spolu vyriešili. Veď sú Španieli. Jedna rodina. Pripadá mi to, ako keby zväz ťahal doľava a Real doprava.“ Galis si myslí, že táto situácia nebude mať negatívny vplyv na výkon Španielov v dnešnom prestížnom zápase proti Portugalsku, ani počas turnaja.

„Väčšina reprezentantov je z Realu Madrid. Nový tréner Hierro má v klube dobré meno. Je to ikona. Hráči ho budú určite rešpektovať. Španieli majú dosť vyzreté mužstvo na to, aby sa s týmto problémom vyrovnali. Ich šance na šampionáte neklesli. Pre mňa je to jeden z favoritov celého podujatia.“

