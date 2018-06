Čudná situácia v košickej župe: V komisii sedí muž, ktorý dlží 200-tisíc eur!

Manko a dlhy! Aj takto neúspešne môže končiť podnikanie a poradenstvo. V prípade štatutára Agentúry podporovaného zamestnania (APZ) však minulosť s mínusom až takmer 200-tisíc eur nemusí byť na príťaž.

Dôkazom toho je Yves Nicolas Ogou, ktorého firma figuruje medzi dlžníkmi obce, Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne či daňového úradu. On sám pritom sedí v košickej župe ako člen sociálnej komisie.

Na paradox upozornil Nový Čas starosta Somotora Ján Juhász. „V našej obci máme s podnikaním pána Ogoua svoje skúsenosti. Veľmi zlé. Ako konateľ APZ dlhuje na nájomnom 41 000 €, budova krízového centra je prázdna a v žalostnom stave... Jeho agentúra je v likvidácii a on sa tvári, že všetko je v poriadku. Dlžné peniaze by sa nám veľmi zišli napríklad na opravu obecnej cesty,“ poznamenal Juhász, ktorý len pred pár dňami zistil, kto sa stal novým členom sociálnej komisie v KSK.

„Podnikal v oblasti sociálnych služieb a dotáciou mu prispela aj župa. Je zarážajúce, žeKeďže teraz v komisii pokračuje práve v sociálnej oblasti, tí, čo o tom rozhodli, by sa mali pozrieť do zrkadla. Je to hanba!“ dodal Juhász, ktorý odhalil dlhy APZ.

Šéfka sociálnej komisie KSK Jana Cibereová (Smer-SD) tvrdí, že len dostala návrhy na členov komisie z klubov a potom ich predložila. „Ja nemám právo odporučiť iného kandidáta, keď platia dohody klubov. Uvedeného kandidáta nepoznám, preto som ani nevzniesla námietku,“ uviedla.

Nový Čas oslovil aj Y. N. Ogoua, ktorý reagoval takto: „Neviem, kto ma navrhol do komisie, ale nie som v konflikte záujmov. Vynasnažím sa o stanovenie jasných pravidiel a chcem odovzdať svoje skúsenosti. Ako osoba nemám žiadne dlhy!“

Dlhy APZ

Obci na nájomnom: 41 000 €

Sociálna poisťovňa: 117 117 €

Všeobecná zdravotná poisťovňa: 20 679 €

Daňový úrad: 19 774

Spolu: 198 570 €

Návrh bol po dohode klubov

hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová

- Členov komisií Zastupiteľstva KSK predkladá predseda komisie po predošlej dohode poslaneckých klubov v zmysle platného Rokovacieho poriadku. Z tohto pohľadu Úrad KSK do týchto rokovaní nevstupuje. Ak by došlo k návrhu na zmenu člena komisie, Úrad KSK bude tento návrh a rozhodnutie poslancov rešpektovať.

Ako sa sociálny podnik ocitol na dlažbe

V Somotore mali vyrábať zámkovú dlažbu, no v skutočnosti sa sami ocitli na dlažbe. V sociálnom podniku prišlo o prácu vyše 30 ľudí, ktorí kvôli nevyplateným mzdám dávali výpovede. Vtedajšia riaditeľka Úradu práce v Trebišove Jana Mondíková potvrdila, že pri kontrole APZ zistili nedostatky, čo spôsobilo meškanie refundácií a situáciu skomplikovalo, že APZ s úradom práce vypovedal dohodu. Nicolas Ogou sa bránil, že agentúra pomáha ľuďom v núdzi. Poškodení však uvádzali, že agentúra nabrala nezamestnaných, na nich dotácie na refundáciu miezd, no v skutočnosti boli prenajatí súkromníkom na príležitostné práce a odmeňovaní podľa ústnej dohody.