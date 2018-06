Smrť Adama († 14) po behu v škole rozhádala odborníkov: Je potrebné telesnú výchovu známkovať?

Tragický beh ôsmaka Andamka († 14) pobúril odborných lekárov aj mnohých rodičov.

Školák prišiel o život v areáli základnej školy v Spišskej Novej Vsi po behu na telesnej výchove. Práve tá je často u žiakov nepopulárna hlavne preto, že nemajú radi vytrvalostné behy či gymnastické prvky, ktoré sú podľa štandardov vzdelávaciho programu jej súčasťou. Ako ale zaručiť, aby sa deti viac hýbali? Nemala by byť telesná výchova len o účasti bez hodnotenia? Ako by mali hodiny vyzerať podľa odborníkov a športovcov?

Požiadavky na obsahovú náplň každého predmetu sú dané obsahovým a výkonovým štandardom štátneho vzdelávacieho programu. Na neho vypracúvajú školy účebné osnovy. „Telesná výchova a športová výchova môže, ale aj nemusí byť klasifikovaná,“ uviedlo ministertvo školstva. To, či bude telesná atraktívnym predmetom, závisí od učiteľa. „Spôsob práce učiteľa a metódy, aké zvolí na napĺňanie cieľov a na motivovanie žiakov, sú plne v jeho rukách,“ vysvetlila riaditeľka ZŠ Felix Mária Boledovičová. Ako doplnila, meranie niektorých parametrov a výkonov má význam pre potreby spätnej väzby o individuálnom rozvoji. Nie každé dieťa je nastavené na takéto merania výkonnosti. „Zvyšovanie svojej výkonnosti je motiváciou len pre niektorých žiakov, iných motivuje to, že ich to baví alebo to, že sú pri tom s kamarátmi,“ doplnila riaditeľka.

Dnešné deti však na tom nie sú fyzicky práve najlepšie. „Veľakrát sa mi stáva, že príde dieťa, ktoré si myslí, že ako je na tom dobre. Potom zisťuje, že má obrovské rezervy. Nieže je slabé, ale je ešte pod úrovňou slabé. Niektoré deti nevedia urobiť ani kotúľ a nezvládnu ani ľahký tréning,“ zhodnotil svoje skúsenosti boxer Tomi Kid Kovács, ktorí sa aktívne venuje deťom a mládeži.

Beh v najhorúcejších hodinách?

Tragická smrť Adamka († 14) šokovala aj preto, že deti behali v čase, keď je vonku najviac horúco. Práve na čas medzi 11. - 15. hod. upozorňujú lekári a radia v čase horúčav zdržiavať sa radšej v tieni. Podľa skúsenej lekárky Beáty Nemčokovej by sa aktivity ako beh počas obeda v horúčavach určiete nemali vykonávať. „Dôležité je aj dodržanie pitného režimu,“ dodala. Je ale otázne, či školy príjem tekutín kontrolujú.

Rozsah telesnej na školách

■ v základných školách sa vyučujú 2 hodiny telesnej výchovy týždenne

■ aj na gymnáziách a v študijných odboroch stredných odborných škôl majú 2 hodiny telesnej a športovej výchovy týždenne

■ v učebných odboroch stredných odborných škôl je to 1,5 hodiny týždenne

■ školy, ktoré na to majú vhodné podmienky, môžu telesnú výchovu rozšíriť v rámci voliteľných hodín

Mali by žiaci zvládať náročné behy a gymnastiku?

Učiteľ má pomôcť či cvik odpustiť

Katarína Šimovičová, detská lekárka - NIE Otvoriť galériu Katarína Šimovičová, pediatrička Zdroj: anc

Telocvikár by mal dieťaťu, ak mu nejaký cvik nejde, pomôcť alebo ho upokojiť a keď to nepôjde ani s pomocou, odpustiť mu to s úsmevom. Ak sa to od dieťaťa vyžaduje, aj keď mu to vôbec nejde a má stres, môže nakoniec odmietať telocvik ako celok. Do predškolského veku sú deti hravé a pohybujú sa, potom začnú lenivieť. Ak to rodičia nepodchytia v predškolskom veku, deti začnú byť obézne. Podľa môjho názoru by v školách mali byť športové krúžky.

Telocvikár má byť vzor a pohyb radosťou

Mária Boledovičová, riaditeľka Základnej školy Felix - NIE Otvoriť galériu Mária Boledovičová, riaditeľka základnej školy Felix. Zdroj: anc

V našej škole veľmi podporujeme pohyb detí - jednak osobným vzorom učiteľov (napr. chodia bicyklom do práce) a tiež zaraďovaním pohybu do bežného chodu školy, nielen počas hodín telesnej výchovy (napr. výlety a prechádzky ako častá súčasť vyučovania iných predmetov).

Pohyb má byť pestrý

Zároveň plne rešpektujeme, že pohyb má veľa podôb - nie je to len gymnastika, atletika alebo hry. Ak si dáme za cieľ, že chceme, aby deti chápali pohyb ako prirodzenú a dobrú súčasť životného štýlu a aby sa rady hýbali, musíme im ponúknuť ozaj širokú paletu a ukázať im najmä, hravosť, radosť, pestrosť. Preto máme množstvo pomôcok, ktoré nestoja veľa peňazí - laná, skákacie gumy, lopty, obruče... Motivovanie, pochvala snahy a pokroku, podpora, dobrá nálada - to deti k pohybu priláka. U nás v škole sa deti hýbu veľa a rady. A nie je to o výkonoch. Hoci niektorí sú na vysokej výkonnostnej úrovni.

Deti treba naučiť všestrannosti

Zdeno Cíger, hokejista a tréner - ÁNO Otvoriť galériu Zdeno Cíger. Zdroj: TASR

Deti by mali mať viac pohybu. Školy a učitelia by mali deti motivovať, aj keď sa im nechce. Možno nejaké herné veci, rôzne športy. Určite to nie je jednoduché, musia byť vytvorené aj podmienky, priestory a ihriská. Deti treba nabudiť a motivovať k všestrannosti, keď to funguje v iných krajinách, malo by aj u nás. Vytvoriť im súťaživé prostredie.

Má dieťa motivovať

Tomi Kid Kovács, boxer a tréner - ÁNO Otvoriť galériu Boxer Tomi Kid Kovács. Zdroj: anc

Každý učiteľ by mal byť aj dobrým psychológom, ak žiakovi niečo nejde, mal by ho namotivovať k výkonu, aby prekážku prekonalo. To mu pomôže aj v bežnom živote. Základná časť telesnej výchovy by mala byť podľa osnovy. Ak by sa k niektorým žiakom pristupovalo aj individuálne, určite by to bolo deťom nápomocné.