Kontroverzná výzva poslankyne Ruskám: Nesexujte počas majstrovstiev sveta s cudzincami!

Ruské ženy nepotrebujú cudzie rady a urobia, čo samy chcú, vyhlásil vo štvrtok hovorca Kremľa.

Zareagoval tak na poslankyňu, ktorá v rozhlase nabádala Rusky vystríhať sa intímnych stykov s cudzincami, prichádzajúcimi do Ruska na začínajúce majstrovstvá sveta vo futbale. "Pokiaľ ide o naše ruské ženy, určite sa rozhodnú samy (ako sa zachovajú voči fanúšikom)," povedal hovorca prezidenta Dmitrij Peskov a jedným dychom ubezpečil, že Rusky "naozaj sú najlepšie ženy na svete".



Predsedníčka parlamentného výboru pre rodinu Tamara Pletnevová, ktorá bola do snemovne zvolená za komunistov, v stredu vyhlásila, že Rusky by nemali spať s cudzincami, pretože v takom prípade im hrozí smutný údel slobodných matiek. Pripomenula moskovskú olympiádu v roku 1980, kedy početné Rusky podľahli šarmu cudzincov a mali s nimi deti, a to aj "odlišnej rasy". Správne by však Rusky podľa zákonodarkyne mali rodiť "vlastné deti", teda čistokrvných Rusov, a to tým skôr, že potomkovia zmiešaných párov "veľmi trpia", pretože ich matky často musia vychovávať samy, pretože ich otcovia po športových zápoleniach odcestujú zase do cudziny.

Otvoriť galériu Ruská fanúšička na majstrovstvách sveta vo futbale. Zdroj: Reuters Hovorca Peskov odmietol kritiku, že v Rusku kvitne rasizmus a neznášanlivosť ku gayom, lesbám a ďalším sexuálnym menšinám. "Tieto obvinenia nemajú nič spoločného s majstrovstvami sveta. Prezident Vladimir Putin zdôraznil, že futbal bol a zostáva mimo politiky, a to je veľmi dôležité. Teraz je hlavné vychutnať si futbal," zdôraznil Peskov. S Pletnevovou nesúhlasil ani Michail Degťarjov, ktorý predsedá výboru pre šport, turistiku a mládež. Ten naopak vyzval k rozkvetu lásky počas šampionátu.



"Chcem vyzvať všetkých fanúšikov a futbalistov: čím viac bude na šampionáte milostných príbehov, čím viac ľudí z rôznych krajín sa zamiluje a čím viac sa narodí detí, tým bude lepšie," vyhlásil. "Tieto deti potom budú mnoho rokov spomínať, že láska ich rodičov začala v roku 2018 v Rusku na majstrovstvách sveta vo futbale. Daj Boh, aby bolo veľa takých príbehov, detí a zmiešaných párov," dodal zákonodarca, zvolený do parlamentu za stranu Vladimíra Žirinovského.

S Pletnevovou nesúhlasí ani úradná ombudsmanka Taťjana Moskalkovová.vyhlásila.