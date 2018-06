Ivan Gašparovič skritizoval Kiskov prejav v parlamente: V tomto súčasný prezident nemá pravdu!

Prezident Andrej Kiska nenechal počas stredajšieho vystúpenia so správou o stave krajiny v parlamente na vláde nitku suchú.

Vyčítal jej takmer 30 vecí, pričom kritizoval najmä postoj politikov po vražde novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27). Práve jeho nedokončený článok o prepojení talianskej mafie na Úrad vlády nazval hlavnou správou roka. Nový Čas vyspovedal bývalého prezidenta Ivana Gašparoviča, ktorý Kisku za tvrdý prejav skritizoval.

Vypočuli ste si správu pána Kisku v parlamente?

- Samozrejme. Patrí sa vypočuť si prezidenta, ale moja zásada je nekomentovať ho z mojej pozície, keďže som bol prezidentom aj ja. Ale sú veci, ktoré by som povedal inak ako on.

Čo vás zaujalo?

- Bola tam konštatácia vecí, ktoré na Slovensku sú.

Čo by ste povedali inak?

- Mohli sa tam nejaké veci aspoň naznačiť. Bol som prekvapený kritikou, pokiaľ ide o vyriešenie tej strašidelnej vraždy, kde sa prezident veľmi kriticky postavil voči polícii. Každý, kto v takejto profesii robil, vie, aké je to ťažké. V tomto prípade nikomu viac nezáleží na tom, ako tým, ktorí na tom robia, aby boli úspešní pri vyšetrovaní. To by bola ich rehabilitácia.

Čo vám v správe chýbalo?

- Slovensko je podľa prezidenta jeden veľký negatívny problém. To nie je pravda, je tu veľmi veľa pozitívneho aj z domácej politiky vo vzťahu k sociálnym programom a zahraničnej politike, kde sme úspešní. Ja by som bol spomenul aj to, z čoho majú Slováci radosť a je toho veľmi veľa.

Takže by ste neboli taký konfrontačný k vláde, nech by bola aká bola?

- Určite treba povedať, čo nie je dobré a mohlo by byť lepšie, ale aj to dobré, čo sme dosiahli a toho bolo veľmi veľa.

Ako vnímate prezidentský súboj?

- Kandidátov je veľa a bude ich ešte viac. Zaujímavé budú záverečné týždne pred voľbami, keď jednotliví kandidáti podľa prieskumov budú mať naznačené, či budú úspešní a vtedy budú hľadať medzi sebou spoločného kandidáta. K tomu to asi dospeje.

Vy máte svojho favorita?

- O tom je ešte skoro hovoriť.

Súhlasíte s posilnením kompetencií prezidenta?

- Počas môjho pôsobenia som mal len jednu požiadavku, ktorú parlament neprijal. Aby aj prezident mal právo podávať návrhy zákonov. Išlo by najmä o otázky, ktoré občan vyžaduje, ale politické strany na ne nemyslia.