Otrasné správanie hotela neďaleko Banskej Štiavnice: Nechali vyhladovať poníka na smrť?!

To je prístup! Vychudnutý poník aj škandalózna komunikácia, aj taký je Hotel Topky pri jazere Počúvadlo neďaleko Banskej Štiavnice.

Ľudí šokujú oficiálne vyjadrenia na sociálnej sieti, ale aj fotografia nezdravo vyzerajúceho poníka. Päť ľudí dokonca dalo podnet na veterinu, no než zareagovali, zvieratko uhynulo. Hotelieri však tvrdia, že príčinou bola staroba. Mnohí ľudia ostali pobúrení fotografiou poníka Hektora, ktorý patril hotelu Topky. Zvieraťu trčali rebrá a vyzeral naozaj podvyživene. „Pred týždňom sme prosili majiteľa hotela na Počúvadle, aby sme sa mohli postarať o poníka, ktorý bol v katastrofálnom stave.

„Majiteľ nám odkázal, že poník je v poriadku a nič mu nechýba. Podľa našich informácií včera poníka zabilia zahrabali,“ píše sa na Sťažnostiach Štiavničanoch. Hotel následne uverejnil oficiálne stanovisko, v ktorom bolo, že v noci im banda chudákov vypustila zvieratá z oploteného areálu zoo. „Popoludní našli posledné zo zvierat, bol to najstarší člen nášho zverinca. Poník Hektor bol dobitý a zastrelený. Hneď sa našli

dobráci, ktorí očierňujú a šíria poplašné správy. Hektorko tu bol

s nami od malička a dožil sa krásneho veku takmer 22 rokov a ak

niekto tvrdí, že sa mal zle, tak je primitív. Hektorko budeš nám

chýbať,“ písalo sa v statuse. Na hotel sa následne znieslo

množstvo kritiky, na čo niekto v mene hotela zareagoval urážkami

klientov.

Na podnet návštevníkov prišla do areálu aj štátna potravinová

a veterinárna správa. „Navštívili sme hotel a minizoo. Podnety

budeme vyhodnocovať ako neopodstatnené. Poník už mal 22 rokov,

ako staršie zviera mal problémy s prijímaním potravy a vypadané

zuby. Uhynul na starobu, normálne ho dali do kafilérie. Ostatné

zvieratá sú po zdravotnej stránke v poriadku,“ informovala

riaditeľka RÚVZ Terézia Pallerová. Jej nadriadený, Jozef Bíreš má

na zdravotný stav poníka iný názor. „Bol vychudnutý, medzirebrové

priestory mal vpadnuté a vypadanú srsť. Toto nie je len vek, ale

dlhodobá záležitosť. Veterinár by mal stanoviť diagnózu. Môže tam

byť aj choroba, nie je toto normálne,“ domnieva sa riaditeľ.

Majiteľka hotela týranie poníka odmieta. „My sme, žiaľ, často

tŕňom v oku niektorých ľudí,“ dodala.