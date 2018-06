Most SNP je národná kultúrna pamiatka, má to však jeden háčik: Takto má vyzerať architektonický skvost?!

Most SNP patrí medzi najvýraznejšie slovenské stavby postavené v 20. storočí.

Na odvážnom diele pracovali od roku 1967 do 1972, kedy bol aj oficiálne otvorený. V hlavnom meste tak vytvoril jednu z dôležitých tepien spájajúcu brehy Dunaja. Za nadčasovosť, funkčnosť ako aj prínos do architektúry si prednedávnom zaslúžil Most SNP titul národnej kultúrnej pamiatky. Problémom však je, že do ochrany spadá aj priestor pod mostom, ktorý je v hroznom stave, ako na petržalskej, tak aj na staromestskej strane. Otvoriť galériu Aj takto vyzerá chránená národná kultúrna pamiatka. Zdroj: FB / Igor Marko

„Žiaľ, do pamiatkovej ochrany najvyšieho stupňa boli zahrnuté aj nástupné ľavobrežné dopravné rampy, ktoré sa takto defacto stávajú nedotknuteľné. Je katastrofou, že takto potvrdíme a 'ochránime' fatálnu historickú urbanistickú chybu, ktorá spôsobila rozdelenie mesta. Takto sa mimoriadne znemožnila akákoľvek možnosť rehabilitácie a revitalizácie v súčasnosti najhnusnejšieho bratislavského priestoru, podmostia... Toto rozhodnutie je pre mňa jednoducho absurdné a neprijateľné,“ vysvetľuje architekt Igor Marko na sociálnej sieti.