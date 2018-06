Dvojica slovenských futbalistov mieri do talianskej Serii A: Žilina sa nabalí

Mieria do talianskej Serie A. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov Dávid Hancko (20) a Samuel Mráz (21) budú podľa denníka Šport pôsobiť v nasledujúcej sezóne na Apeninskom polostrove.

Žilinský obranca Hancko by mal posilniť AC Fiorentinu, Žilinčania sa údajne dohodli na odstupnom vo výške 3 miliónov eur. Útočník Samuel Mráz má namierené do FC Empoli, tímu ktorý triumfoval v Serii B a v nasledujúcej sezóne bude nováčikom Serie A.

Hancko, ktorý je schopný hrať na poste stopéra i ľavého obrancu, v januári zaradila Európska futbalová únia (UEFA) medzi 50 najväčších talentov sveta. V žilinskom A-tíme pôsobil dva roky, vo Fortuna lige debutoval 12. marca 2016 v zápase s Podbrezovou. Rodák z Prievidze nastupoval aj v mládežníckych reprezentačných výberoch, na konte má sedem štart v drese "dvadsaťjednotky". V Žiline má kontrakt platný do 30. júna 2020.

Mráz by posilniť víťaza Serie B 2017/2018 a teda nováčika najvyššej súťaže FC Empoli. Podľa talianskych médií by mal zaplatiť Žiline za talentovaného zakončovateľa 1,5 milióna eur. Mráz debutoval v najvyššej slovenskej súťaži v apríli 2014 v drese Senice, do Žiliny zamieril vlani. Pravidelne nastupoval aj v mládežníckych výberoch, za SR 21 odohral štyri zápasy a strelil tri góly.