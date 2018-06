Po tomto videu už v lietadle na WC nepôjdete: Nechutné zábery z útrob lietadla Ryanairu!

Muž natočil pohľad na toalety lietadla. To, čo tam uvidel, však bol len začiatok.

Cestovateľ Ben Perry letel z mesta Comiso na Sicílii do Londýna spoločnosťou Ryanair. Let mal najprv štyri hodiny meškanie, no pohľad na záchody na palube lietadla ho dostal omnoho viac. Všetko sa rozhodol natočiť na video a zdieľať na svojom účte na Twitteri.

„Videl som záchod a dosku na prebaľovanie detí a bolo to úplne nechutné. Spomenul som to jednému zo zamestnancov a jeho odpoveď bola, že to nie je ich problém,“ posťažoval sa nahnevaný Ben v príspevku.

Hovorca spoločnosti Ryanair však odmieta, že by k takému nedostatku malo dôjsť. „Všetky toalety našich lietadiel sú vyčistené profesionálmi na konci každého dňa,“ vyjadril sa podľa denníka The Sun.