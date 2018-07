Dievčatku sa vyvinula vzácna alergia na vodu: Stačí aj jej pot alebo slzy a spustí sa bolestivá reakcia

Najprv vyzeralo všetko v poriadku, no spočiatku zdravé bábätko trápi nepríjemná alergia.

Prvý rok života strávila malá Ivy Angerman z Minnesoty vo vode. Rada sa kúpala, utekala pomedzi rozprašovače vody a v zime sa hrala v snehu. Všetko sa však náhle zmenilo, keď mala 14 mesiacov. Vždy, keď prišla do kontaktu s vodou, objavili sa u nej zvláštne reakcie.

„Bola veľmi šťastné dieťa,“ povedal otec Dan pre People. „Teraz sa tak veľmi bojí vody, že začne zúfalo kričať vždy, keď sa dostane do vane.“ Až o niekoľko mesiacov neskôr prišli rodičia na to, čo sa s ich malou deje. Ivy diagnostikovali alergiu na vodu.

Vzácne neliečiteľné ochorenie jej spôsobuje nemalé problémy. Kúpanie, bazén, jej vlastný pot a slzy – to všetko spôsobuje 23-mesačnej Ivy opuchy a bolestivé červené pľuzgiere.

„Stále mnohé veci nevieme,“ priznala matka Brittany, „je to vzácnejšie ako by ste si mysleli.“ Dennodenne spolu s manželom čelia mnohým problémom, s ktorými sa musia vyrovnať. „Minule bolo von 41 stupňov, tak sme museli byť s Ivy vnútri. Priveľmi by sa spotila a mala by nepríjemnú alergickú reakciu. Bolí nás pozerať sa na to.“

Ak nie je skoré ráno bez vlhkosti vo vzduchu, Ivy musí ostávať doma. Keďže v ich dome nebola klimatizácia, museli sa presťahovať k Danovej matke, no s peniazmi si stále nevedia vystačiť.

Najväčší strach majú z toho, že alergia sa stane aj vnútornou a Ivy nebude môcť piť vodu. „Nevieme, čo sa stane, no Ivy bude v poriadku. Nič iné neakceptujeme,“ dodala Brittany.