Slovenská analytička odhalila negatívny moment zo summitu Trumpa a Kima: Detail, ktorý si všimol málokto

Lídri USA a Severnej Kórey sa na stretnutí v Singapure nedohodli na konkrétnom spôsobe denuklearizácie. Preto je Trumpovo vyhlásenie, že Severná Kórea už nie je jadrovou hrozbou, predčasné. V rozhovore pre TASR to v stredu uviedla riaditeľka Inštitútu ázijských štúdií Lucia Husenicová.

Summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una možno podľa nej hodnotiť kladne len sčasti. "Pozitívne je na tom to, že k stretnutiu došlo... že veríme, že diplomatické styky a rokovania medzi USA a Severnou Kóreou budú naďalej pokračovať," spresnila Husenicová. Ako negatívum vníma fakt, že obe strany sa vopred nedohodli, ako si denuklearizáciu vlastne predstavujú. Teda, či pôjde o "úplné odstránenie už existujúcich rakiet či náloží, alebo to bude nepokračovanie vo vývoji (jadrového programu) tak, ako to doteraz tvrdila Severná Kórea".

Do akej miery teda Severná Kórea myslí "komplexné odstránenie jadrového programu obsiahnuté v utorkovej dohode skutočne vážne", bude podľa Husenicovej závisieť od "definovania denuklearizácie" a od toho, aký postup sa pri jej zavádzaní zvolí.

"Reálne posúdiť, či v zahraničnej politike Severnej Kórey naozaj dochádza k zmene stratégie tak, ako to do určitej miery tvrdí Kim Čong-un, budeme vedieť až potom, keď sa začnú ďalšie rokovania a začnú sa implementovať niektoré dohody," doplnila odborníčka. Veľmi pozitívne by bolo, "keby sa v najbližších týždňoch stanovil proces vytvárania pracovných skupín, ktoré by zastrešovali technickú stránku odstránenia jadrového programu," myslí si Husenicová. "Tomu však bude musieť predchádzať dohoda na miere denuklearizácie," zdôraznila.

Stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom sa konalo v utorok 12. júna v hotelovom komplexe Capella na ostrove Sentosa v Singapure. Išlo o vôbec prvé stretnutie úradujúceho amerického prezidenta so severokórejským vodcom.