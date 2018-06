Speváčka Dara Rolins dlho sama neostala: Čo má so sexi zajačikom?!

Popová diva Dara Rolins (45) sa nezdá! Rozchod s raperom Patrikom Rytmusom Vrbovským (41) znáša známa speváčka až prekvapivo bez problémov.

Namiesto trápenia sa usmieva od ucha k uchu a jedným z dôvodov môže byť aj nový chlap. Podľa informácií Nového Času má mať totiž Dara blízko k modelovi Dávidovi Mészárosovi (29), ktorý trávi s Darou čas v Prahe.

Už od februára, keď sa potetovaný Dávid objavil v Darinom poslednom videoklipe, sa šušká, že dvojica spolu niečo má. Mészáros, mladík z dediny pri Galante, si totiž v pesničke Miesta strihol s Rolins zopár skutočne horúcich póz. Zatiaľ čo Dara sa mu oddávala takmer v Evinom rúchu, ich vzájomná vášeň vzplanula do spŕšky bozkov. Všetko však nasvedčuje tomu, že zďaleka nezostalo len pri nežnostiach pred kamerou. Aj keď sa speváčka vzťahu so svalnatým Dávidom bráni, podľa informácií Nového Času mala totiž medzi obomi preskočiť povestná iskra aj v reálnom živote. „Dávid sa s Darou naďalej stretáva, má za ňou dokonca chodievať do Prahy,“ prezradil dobre informovaný zdroj z okolia speváčky.

Klišé, že bez vetra sa ani lístok na strome nepohne, platí zrejme aj v tomto prípade. „Nie, nie som Darin nový milenec,“ dušoval sa ešte nedávno Mészáros, ktorý sa síce živí svojím zovňajškom, no civilným povolaním je mäsiar. K speváčke sa mal dostať cez svoju mediálne známu kamarátku, farmársku hviezdičku Luciu Mokráňovú. „Lucia mi povedala, že Dara zháňa do klipu chalana, tak jej o mne dala vedieť a išla so mnou aj na natáčanie do Prahy,“ doplnil.

„Po niekoľkých hodinách práce sme sa vybrali ja, Lucia, Dara a jej tanečníčky na večeru do mesta,“ dodal Dávid. Nie je teda vylúčené, že práve tam to medzi popovou divou a modelom zaiskrilo. Rolins si tak po rozchode s Rytmusom pravdepodobne povedala, že je čas pohnúť sa ďalej. Rovnako, ako to urobil aj jej exfrajer, ktorý expresne zbalil exotickú moderátorku Jasminu Alagič.

Zatiaľ čo Patrik vyznal mladšej milenke lásku na sociálnej sieti, Dara svoje sympatie k sexi zajačikovi nikdy verejne nekomentovala. Obrátili sme sa na ňu aj tentoraz, no do uzávierky na naše otázky nereagovala.