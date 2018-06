Opravy na štadióne Ondreja Nepelu pred MS 2019: Z tej sumy sa vám zatočí hlava!

Opravy, údržba a modernizácia Zimného štadióna Ondreja Nepelu aj v rámci prípravy na MS 2019 na Slovensku si v tomto roku vyžiadajú dokopy 1,165 milióna eur.

Najnáročnejšie je odstránenie havarijného stavu chladiaceho systému a jeho rozsiahlejšia repasácia. Zároveň bol ukončený proces verejného obstarávania na nákup stroja na úpravu ľadu a orezávača ľadu. Na tieto práce hlavné mesto Bratislava v tomto roku vyčlenilo zo svojho rozpočtu spolu 655-tisíc eur. Mestská organizácia STARZ prispela zo svojho rozpočtu na opravy, údržbu a modernizáciu sumou 510.000 eur. Z uvedených prostriedkov zabezpečí servis a opravu motorgenerátora, výmenníkovej stanice, informačných sietí, vzduchotechnických zariadení, zariadení na úpravu ľadu, turniketov a aktívnych informačných systémov. Niektoré práce budú prebiehať aj v roku 2019, do začatia šampionátu. V minulom roku sa spolu na opravy, údržbu a modernizáciu ZŠ vynaložilo 684.510 eur.

"Ohľadom štadióna máme za sebou náročnú cestu. Po tom, ako sme zistili, že do štadióna je potrebné investovať nemalé finančné prostriedky, nasledovali rokovania so SZĽH kvôli rozdeleniu si týchto potrebných investícií, čo sa odrazilo v zmluve, ktorú so zväzom máme," povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal v tlačovej správe.