Poznáme trénerov juniorských reprezentácií: Ostane Bokroš pri kormidle?!

Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) potvrdil pre nasledujúcu sezónu 2018/2019 v pozíciách hlavných trénerov Ernesta Bokroša pri reprezentácii do dvadsať rokov a Viliama Čacha pri tíme do osemnásť rokov.

Okrem nich VV SZĽH schvaľoval aj realizačné tímy reprezentácií do 17 a 16 rokov a ženského národného výberu do 18 rokov. Vo všeobecnosti boli zmeny v realizačných tímoch kozmetické, snahou bolo predovšetkým zachovať kontinuitu, oznámil SZĽH na svojej oficiálnej stránke. "Myslím si, že viacerí hodnotili zmeny, ktoré nastali v minulej sezóne v mládežníckych reprezentáciách, pozitívne," povedal generálny manažér slovenských hokejových reprezentácií Miroslav Šatan.

GM zopakoval snahu o čo najväčšiu prepojenosť medzi jednotlivými reprezentačnými kategóriami. "Chceme, aby títo tréneri boli navzájom prepojení tak, aby systém a spôsob práce bol v týchto reprezentáciách približne rovnaký. Spokojnosť s minulou sezónou je, ale stále vidíme priestor aj na zlepšovanie. Tento tím ľudí, ktorých tu máme, podľa nás môže mládežnícke reprezentácie posunúť v budúcnosti o ďalší stupienok vyššie." Čacho bude mať nového pomocníka: "Pri osemnástke bola spokojnosť s tým, ako obstála na MS v Rusku. Preto ďalej túto reprezentáciu povedie tréner Čacho so svojimi asistentmi. Jedinou zmenou je post trénera brankárov, kde pribudol Rasťo Staňa," uviedol Šatan.

Výber do 17 rokov povedie naďalej Ján Lipiansky, ktorého asistentmi budú Marcel Šimurda a Roman Sýkora. Brankárov bude trénovať Jozef Urdák. "Pri 16-tke sme sa rozhodli posunúť celý realizačný tím z 15-tky o stupienok vyššie. Trénerom bude Rado Hecl, novým manažérom Branislav Uličný, asistentmi ostávajú Tomáš Pšenka s Tomášom Kochanom, trénerom brankárov bude Roman Mega," pokračoval Šatan. VV SZĽH schválil do pozíce trénera ženskej reprezentácie do osemnásť rokov Petra Kúdelku, ktorý ho povedie v tretej sezóne po sebe. Jeho asistentkou je opäť Barbora Kežmarská, brankárky bude mať na starosti Ján Cpin.

Stredajší VV nerozhodol o zložení realizačného tímu chlapčenskej reprezentácie do pätnásť rokov. "Nejakú predstavu už máme, no nateraz sme jeho schválenie odložili a výkonný výbor sa ním bude zaoberať niekedy v septembri," dodal Šatan. Realizačné tímy mládežníckych reprezentácií pre sezónu 2018/2019:

SR 20: Roman Ulehla (manažér), Ernest Bokroš (hlavný tréner), Ivan Feneš, Milan Pažítka (asistenti trénera), Peter Kosa (tréner brankárov)

SR 18: Imrich Antal (manažér), Viliam Čacho (hlavný tréner), Richard Kapuš, Róbert Rehák (asistenti trénera), Rastislav Staňa (tréner brankárov)

SR 17: Martin Groma (manažér), Ján Lipiansky (hlavný tréner), Roman Sýkora, Marcel Šimurda (asistenti trénera), Jozef Urdák (tréner brankárov)

SR 16: Branislav Uličný (manažér), Radoslav Hecl (hlavný tréner), Tomáš Pšenka, Tomáš Kochan (asistenti trénera), Roman Mega (tréner brankárov)

SR 18 ženy: Zuzana Zetková (manažérka), Peter Kúdelka (hlavný tréner), Barbora Kežmarská (asistentka trénera), Ján Cpin (tréner brankárov), Marek Baláž (kondičný tréner)