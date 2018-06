Susedia Spievajúceho domu zo Štúrova sú zúfalí: Po púšťaní hudby ešte pritvrdila

Neberie to konca! Obyvateľov z Kossúthovej ulice v Štúrove od roku 2000 terorizuje majiteľka Spievajúceho domu Eva (56) púšťaním árie Placida Dominga.

Susedia sú zúfalí, pretože ani rozhodnutie Najvyššieho súdu nedalo veci do poriadku. Práve naopak - k neutíchajúcej opernej hudbe podľa nich pribudli aj zvuky alarmu!

Všetko sa začalo v roku 2000 štekaním psa u susedov, ktoré vyprovokovalo majiteľku domu Evu (56) k tomu, aby dennodenne trýznila okolie od šiestej hodiny rannej do desiatej hodiny večernej opernou áriou. Vyhrávať síce prestala v júni roku 2015, no len na čas. „V septembri 2017 začala hrať znova,“ hovorí primátor Eugen Szabó.

Vo februári tohto roka Najvyšší súd potvrdil rozhodnutie Krajského súdu, že s púšťaním hudby musí prestať, lenže Eva podľa susedov pritvrdila.sťažujú si bezmocní susedia. „Nikto jej radšej nič nepovieme, lebo nám začne zo strechy nadávať. Nemá to konca kraja. Musela som si upraviť dom, aby som spala čo najviac vzadu v izolácii,“ vraví suseda.

Ďalší ľudia z ulice si nechali vymeniť okná za viackomorové, ktoré lepšie izolujú ruch okolia. „Deti tu vyrastajú v úplnom šialenstve. Neveríme, že nám niekto pomôže,“ myslí si zúfalý sused Jozef. Mestskí policajti sem jazdia denne kontrolovať situáciu, no márne. „Rozhodnutie súdu budeme vymáhať exekučne. Exekútor môže uložiť pokutu do výšky viac ako 10-tisíc eur, ale má aj iné možnosti na vymoženie. Je to jediná zákonná, aj keď to bude trvať ešte niekoľko mesiacov,“ dodáva Szabó.