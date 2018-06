Galériu na takomto mieste by ste hľadali márne: V Bratislave ožil nápad z 19. storočia!

Už v 19. storočí vznikali prvé výstavné salóny, kde mecenáši a zberatelia umenia v Paríži či v Londýne ponúkali priestory svojich apartmánov na prezentáciu zaujímavých diel.

Aby ste zažili podobné pocity, nemusíte cestovať do veľkomiest. Jediná galéria v obývanom byte na Slovensku je v centre hlavného mesta.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Spraviť galériu v byte v centre Starého Mesta na Baštovej ulici bol nápad kunsthistorika Andreja Jaroša (38), ktorý sa pre originálny koncept rozhodol pre drahý nájom v centre hlavného mesta. S kamarátom našli veľký byt a rozdelili ho na súkromnú a spoločenskú časť, kde v troch izbách spravili výstavné priestory.uviedol galerista. Vystavujú prevažne mladých slovenských umelcov, no čoskoro chcú pridať aj zahraničných autorov a získať tak medzinárodné renomé.Sledujeme mladých umelcoch, chodíme na prieskumy do VŠVU a potom vyberáme diela, ktoré v danom roku vystavíme,“ povedal kunsthistorik.

Samozrejme, nič nie je ideálne a aj vo FLATGALLERY majú občas menšie problémy. „Najväčší je hluk v Starom Meste. Ľudia sa niekedy večer boja vojsť do pešej zóny. Naokolo sú vykričané nočné podniky. Na vernisáže niekedy prídu „vínne muchy“, ktoré musíme vypoklonkovať, lebo vypijú čašu vína a o umenie sa nezaujímajú,“ dodal vystavovateľ. Denne k nim zavíta priemerne 2 - 6 návštevníkov. Po šiestich rokoch sa v byte vystriedali tisícky ľudí, pričom časť z nich si diela odniesla domov. Galeristi vedia sprostredkovať predaj vystavených kúskov, ktoré môžete vidieť denne, a to dokonca aj v pondelok od 16. do 21. hodiny. Prehliadku si môžete dohodnúť aj telefonicky.

LÁKAVÝ KONCEPT

Návštevníčka Alexandra (38), architektka

- Bola som tu prvýkrát s kamarátkami a mali sme výborný pocit, že to nie je len o názve. Odvtedy sem chodím pravidelne, pretože sa mi páči celý koncept, prinášajúcich perspektívnych autorov.