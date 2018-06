Kiska spôsobil prejavom v parlamente veľký rozruch: Také odvážne slová od prezidenta dávno nezazneli

Slovenská republika nedávno oslávila 25. narodeniny a v tejto dobe je na politikoch, aby zabránili rozkladu spoločnosti v dôsledku nedôvery v štát.

Znamená to okrem iného vrátiť do verejného priestoru poctivú a citlivú diskusiu, mať odvahu hovoriť korektne a slušne aj o ťažkých témach. Vyzval na to prezident SR Andrej Kiska, keď pred poslancami NR SR predniesol správu o stave republiky. "Je to aj absencia odvahy, poctivej a citlivej diskusie, ktorá spôsobuje, že predstavy rôznych častí spoločnosti o hodnotách, na ktorých by mala SR stáť, sa nezbližujú. Naopak, dramaticky sa vzďaľujú. Bez súdržnosti a solidarity budeme hľadieť iba na krátkodobé ciele, ktoré neprekvapia, nenadchnú, nikam nás neposunú. A krajina, ktorá sa nevie pohnúť z miesta, je odsúdená na neúspech," upozornila hlava štátu.

Kiska je presvedčený, že Slovensko je hladné po niečom, na čo môže byť hrdé. "Nie falošné národovectvo, nie agresívne vymedzovanie sa voči ľuďom inej farby pleti, viery či sexuálnej orientácie. Ak má vzťah ľudí k Slovensku definovať láska a hrdosť, musíme im ponúknuť viac ako peknú prírodu a šikovných športovcov. Potrebujeme spojivo, vďaka ktorému sa príbehy úspešných jednotlivcov stanú príbehom úspešnej krajiny," poznamenal s tým, že najväčšou výzvou je pokúsiť sa byť lepší ako včera.

Prezident pripomenul, že takmer pred štyrmi mesiacmi boli zavraždení investigatívny novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová. "Dodnes nevieme, kto ich zavraždil. Ich smrť však pravdepodobne bola tragickým zhmotnením dôsledkov tolerovania zločinného správania. Zločinov, o ktorých na vlastné riziko informovali len odvážni novinári. Zločinov, ktorým sa politické vedenie krajiny roky nečinne prizeralo," povedal.

Hlava štátu tu otvorila niekoľko otázok, na ktoré by malo ministerstvo vnútra predložiť odpovede. "Prečo nebol na miesto činu povolaný znalec v oblasti súdneho lekárstva? Prečo bývalý policajný prezident takmer denne miatol verejnosť rôznymi verziami smeru vyšetrovania, v rozpore s embargom vyhláseným prokuratúrou? Prečo v rozhodujúcich týždňoch po vražde Slovensko váhalo s využitím medzinárodnej pomoci? Prečo bol na mieste činu bývalý riaditeľ protikorupčnej jednotky NAKA a prečo o tom bývalý policajný prezident klamal? Prečo mali prístup k prípadu ľudia, o ktorých Ján Kuciak písal a ktorí mali byť súčasťou vyšetrovacích verzií? Prečo sa polícia snažila získať informácie z telefónu českej spolupracovníčky zavraždeného novinára amatérskym postupom, ktorý vyvolal medzinárodnú hanbu? Prečo viac rešpektu dostal od polície človek, ktorý sa verejne vyhráža novinárom, než žurnalistka, ktorá dobrovoľne spolupracuje na vyšetrení vraždy?" pýtal sa Kiska a konštatoval, že doterajšie odpovede sú nedostatočné.

V tejto súvislosti sa prezident domnieva, že Slovensko potrebuje políciu, ktorá bude plniť svoju úlohu pomáhať a chrániť. "Policajti a prokurátori potrebujú priestor slobodne vyšetrovať trestné činy. Bez neprimeraných zásahov do ich práce, šikanovania, prepúšťania kvalitných vyšetrovateľov, ktoré rozkladá morálku, podporuje pasivitu a priemernosť. V dobrej polícii je odmeňovaná odvaha a poctivosť. Je čas prestať odpútavať pozornosť nafúknutými hrozbami, akou sú napríklad migranti. Namiesto toho sa venovať organizovanému zločinu a extrémizmu. Nech elitné jednotky nenaháňajú bonboniéry a päťdesiateurovú korupciu, kým mnohomiliónovú kriminalitu bielych golierov pozorujú z úctivej vzdialenosti," podotkol.

Kiska sa nevyhol ani pripravovanému zastropovaniu veku odchodu do dôchodku. "Priemerná dĺžka života sa od pádu komunizmu zvýšila o sedem rokov. V nadchádzajúcej dekáde budeme treťou najrýchlejšie starnúcou krajinou EÚ. Preto je debata o penzijnom systéme na mieste. Žiaľ, preteky, kto ponúkne nižší vek odchodu do dôchodku, sú príkladom sporu, ktorému chýba citlivosť, poctivosť aj odvaha," uviedol prezident a doplnil, že skutočnou výzvou je zaistiť seniorom dôstojný život.

Nepáči sa mu tiež, že najviac diskutovanou politikou parlamentnej väčšiny nie je plnenie vládneho programu, ale pompézne výdavkové balíčky. "Aj na dôchodkový systém si niektorí opäť spomenú až vtedy, keď sa zúfalo snažia predĺžiť si politickú kariéru," zdôraznil.

Kiska sa zastavil aj pri pomeroch v poľnohospodárstve a na vidieku. "Roky zanedbávania problémov spôsobili, že štátne orgány zatvárajú oči pred vydieračskými praktikami v regiónoch, tolerujú vyhrážky a fyzické útoky, alebo sa dokonca stavajú na stranu agresorov. Tieto zlyhania štátu majú konkrétne obete. Sú nimi podvedení, zbití farmári, ktorí sa nedovolali svojich práv. Situácia v Pôdohospodárskej platobnej agentúre a Slovenskom pozemkovom fonde je taká závažná, že aj generálny prokurátor konštatoval, že štát pri vynucovaní práva zlyháva," pripomenul. K podobným záverom došiel Najvyšší kontrolný úrad SR. "Preto ma prekvapuje, že ani presvedčivé odhalenia nedokázali zmeniť status quo v týchto dvoch inštitúciách. Neviem, či je to ľahostajnosť alebo je to úmysel. Je predsa úlohou štátu obnoviť poriadok, vládu zákona a pomôcť vysporiadať majetkové práva," dodal prezident.