Slováci sa zobudili na zvláštny rámus prichádzajúci od pouličnej lampy: Budete prekvapení, kto tam vyčíňal!

Hrozný pocit, keď vás niečo zobudí z pokojného spánku. Nech je to susedova kosačka, smetiari alebo štekajúci pes, ale niečo takéto?!

To, o čom je reč, nezobudilo iba nášho čitateľa, ale komplet celú ulicu. Do redakcie nám prišlo skutočne kuriózne video. Hlavnú ulohu v ňom zohral vták, ktorý namiesto do stromu, ďobe do pouličnej lampy!

"A takto nám spríjemňuje život od skorého rána už hodnú chvíľku," okomentoval video čitateľ. Hoci nám príde toto správanie vtáka poriadne zvláštne, ornitológ vysvetlil, že u ďatľa veľkého nejde o príliš veľkú kuriozitu. "Ďatle si v období reprodukcie obhajujú svoje teritóriá ďobaním do vysoko rezonujúcich (suchých) drevín, výnimočne aj predmetov, tyčiek, lámp, fasád. Dávajú ostatným najavo, že on je tu doma, a to takým spôsobom, aby to bolo čo najďalej počuť," vysvetlil ornitológ Rafovan Jambor.