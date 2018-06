Bára Basiková prvýkrát otvorene o rozvode: Priznáva, akú urobila v treťom manželstve chybu

Českej speváčke Báre Basikovej (55) nevydržal ani tretí oficiálny zväzok.

Ako informoval denník Blesk začiatkom mája, manželstvo s o 15 rokov mladším Petrom Polákom (49) jej skrachovalo. Dvojica, ktorá má spolu syna Theodora (9), sa rozvádza. Pre český týždenník Téma speváčka prehovorila o manželstve aj jeho konci.

,,Manželstvo ako inštitúcia začína byť vývojom doby a spoločnosti prežitkom. Skláňam sa pred každým, komu manželstvo vydržalo tridsať, päťdesiat, šesťdesiat rokov. Nemôžete ísť stále spolu, rovnako rýchlo a rovnako jednotne. Človek dospieva, mení sa, vyvíja a možno sa tiež stáva náročnejším,“ povedala Basiková a načrtla, v čom bol problém jej tretieho manželstva.

Na jeho konci sa podieľal veľký vekový rozdiel, na ktorý ona sama upozorňovala. ,,Petr to nerád počúval, pripadalo mu, že ten koniec nejakým spôsobom privolávam. Nemyslela som to zle, ale asi som to fakt nemala hovoriť. Vlastne som tím náš vzťah už na začiatku nejak znehodnotila,“ priznala speváčka. Basiková bola predtým vydatá dvakrát. Najprv za muzikanta Alva Basiku, s ktorým má dcéry - dvojčatá (25), a potom za architekta Jaromíra Pizingera.