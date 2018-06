Nishit je obžalovaný, že Braňovi († 37) podrezal hrdlo: Svedkyňa na súde opísala, ako sa oháňal nožom

Výsluchom štyroch svedkov pokračovalo v stredu dopoludnia na Okresnom súde Bratislava I pojednávanie v prípade Nishita T., ktorý je obžalovaný z vraždy a ublíženia na zdraví.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Potýčka pre taxík sa odohrala počas piatkovej noci vlani na jeseň v centre Bratislavy. Slovák pôvodom z Indie použil nôž voči 37-ročnému Bratislavčanovi, ktorý následkom rezného poranenia podľahol.

Pred senátom okresného súdu svedčili traja mladí ľudia, ktorí boli v blízkosti incidentu. Vypovedal i zamestnanec jedného z bratislavských podnikov, ktorému sa mal obžalovaný priznať, že vytiahol nôž po tom, ako ho napadli neznámi muži, ktorí slovne narážali na jeho cudzí pôvod. Nishit T. tvrdí, že je nevinný a konal v sebaobrane. Incident zachytili kamery, videozáznam sa prehrával na utorkovom (12.6.) pojednávaní.

Očití svedkovia zhodne vypovedali, že zaregistrovali potýčku, počas ktorej sa jeden z trojice mužov, ktorí sa dostali do stretu s obžalovaným, oprel o zaparkované auto a predklonil sa. Mysleli si, že pod vplyvom požitého alkoholu vracia. Neskôr zistili, že ide o krv.

Jeden zo svedkov sa s tromi mužmi, ktorí v procese vystupujú ako poškodení, rozprával pred incidentom. Podľa neho boli síce pod vplyvom alkoholu, avšak sa správali kamarátsky a nekonfliktne. Sudca ocenil jeho duchaprítomnosť. Mladík sa snažil poskytnúť podrezanému prvú pomoc.

Ďalšia svedkyňa vypovedala, ako obžalovaný po incidente išiel okolo nich, pričom v ruke držal nôž, ktorým sa zaháňal. Podľa nej aj ďalšieho zo svedkov sa za obžalovaným rozbehol jeden z trojice mužov. "Určite mu chcel jednu uštedriť," opísal svedok konanie Ukrajinca. Obžalovaného na údajný útok upozornil kamarát v skupinke. Nishit T. sa obrátil a na Ukrajinca sa zahnal nožom.

"Bol tak blízko, že zranenie, ktoré vzniklo, možno považovať za jedno veľké šťastie," opísal svedok, ako Slovák indického pôvodu poranil Ukrajincovi bradu. Poškodený sa pred súdom vyjadril, že sa za obžalovaným nerozbehol s tým, aby mu ublížil, iba ho chcel upozorniť na to, čo spravil jeho kamarátovi.

Zamestnanec kabaretu, do ktorého obžalovaný po incidente zavítal, potvrdil svoju skoršiu výpoveď. Podľa tej mu Nishit T. vyrozprával, ako ho napadli traja Slováci a on vytiahol nôž a jedného z nich zasiahol do krku. Počas konfliktu o taxík mu mali dať muži slovne pocítiť, že je cudzinec.

Čašník opitému hosťovi najprv neveril. Až potom ako obžalovaný trval na tom, že poranil útočníka, mu svedok poradil, aby sa išiel priznať na políciu s tým, že takéto konanie môže byť posúdené ako sebaobrana. "Nespomínam si, že by som sa s ním rozprával tak podrobne," reagoval na túto výpoveď obžalovaný, ktorý podľa jeho slov v tej chvíli nevedel presne, čo sa stalo.

Pojednávanie pokračuje popoludní výpoveďami súdnych znalcov. Tým by malo byť dokazovanie vyčerpané. Rozsudok bude vynesený v neskoršom termíne, ktorý určí zákonný sudca.