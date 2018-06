Žena zobrala k jazeru aj svojho psa, netušila, čoho je schopný: Tieto TOP fotky valcujú internet

Bláznivý zážitok. Kúpanie sa zmenilo na dramatické chvíle, na ktoré však dievčatá dnes spomínajú s úsmevom.

Holly Monson so sestrou a otcom zobrali na výlet k jazeru aj ich psíka. To však netušili, ako sa vyvinie situácia.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Vyzerá to tak, že značne vystresovaný pes nezvládol svoj pobyt vo vode a snažil sa zachrániť. "Nuž, bol to pekný deň pri jazere, kým môj pes skoro neutopil moju sestru," napísala k fotkám, ktoré ľudia masovo šírili na Twitteri. Podľa nej to bolo jeho prvé stretnutie s vodou, preto možno spanikáril. Dievča bolo pár sekúnd pod vodou, spod psích pazúrov ju musel vyslobodiť otec. "Sestra je v poriadku, má len niekoľko škrabancov," povedala pre boredpanda.com.

Príspevok získal behom piatich dní 530-tisíc lajkov a 152-tisíc zdieľaní.