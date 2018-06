Čo prinesie novela zákona o ŤZP? Dobré správy pre rodičov aj opatrovateľky

Zvýšenie sadzby za hodinu osobnej asistencie i vyšší príspevok pre rodičov na opatrovanie zdravotne ťažko postihnutého dieťaťa.

Toto sú zmeny, ktoré prinesie novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP), ktorú definitívne schválil parlament spolu s niekoľkými pozmeňujúcimi návrhmi.

Po novom stúpne sadzba za hodinu osobnej asistencie o jedno euro na 3,82 eura. Zvýši sa aj hranica ochrany príjmu ŤZP pri tomto príspevku zo súčasnej úrovne 1,7-násobku sumy životného minima na dvojnásobok. Viac peňazí dostanú aj rodičia, ktorí sa starajú o zdravotne ťažko postihnuté dieťa. Príspevok na opatrovanie im vzrastie na 100 eur mesačne zo súčasnej úrovne 49,80 eura.

Novela zákona počíta aj s postupným zvyšovaním peňažného príspevku na opatrovanie, a to tak, aby sa do roku 2020 jeho výška priblížila k výške čistej minimálnej mzdy pri poberateľoch v produktívnom veku a pri poberateľoch poberajúcich niektorú z dôchodkových dávok by jeho výška mala dosiahnuť polovicu čistej minimálnej mzdy.

Opatrovateľom v produktívnom veku vzrastie v tomto roku základná suma príspevku o 120,01 eura na 369,36 eura. Zvýšenie sa má dotknúť zhruba 32 000 opatrovateľov. Opatrovateľom poberajúcim dôchodkovú dávku stúpne príspevok o 92,52 eura na 184,71 eura. Takýchto opatrovateľov je v súčasnosti približne 22 500.

Plénum odobrilo aj zrušenie krátenia príspevku na opatrovanie, ak ŤZP navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne. Okrem toho sa úplne zruší aj limit príjmu pri peňažnom príspevku na osobnú asistenciu.

Upraviť sa majú aj podmienky na získanie parkovacieho preukazu pre ľudí so zdravotným postihnutím. Po novom bude mať naň nárok viac ľudí, keďže ho budú môcť získať napríklad ľudia so zníženou imunitou v dôsledku onkologickej liečby. "Navrhuje sa rozšíriť okruh osôb, ktorým je možné vyhotoviť tento preukaz, ako aj zjednodušiť administratívny postup pri jeho priznávaní," doplnilo ministerstvo práce, ktoré očakáva, že tento krok bude mať pozitívny vplyv na výdavky domácnosti, v ktorých takto ťažko zdravotne postihnutý žije, nakoľko sa jej znížia správne a iné poplatky naviazané na vydanie tohto preukazu.

Novela zákona tiež umožní poskytovať peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla osobám so zdravotným postihnutím, ktoré sú zaradené do chronického dialyzačného programu, do transplantačného programu a ktorým sa poskytuje onkologická liečba. Cieľom novely je tiež zefektívniť posudkovú činnosť.

Do pléna boli predložené zmeny po dohode koaličných poslancov s organizáciami pracujúcimi s ŤZP a komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanou Stavrovskou. Vyrokované zmeny by si mali dodatočne vyžiadať 40 miliónov eur ročne.