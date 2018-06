Veľkolepé oslavy vo Washingtone: Ovečkin neveril vlastným očiam!

Oslavy zisku Stanleyho pohára si hokejisti Washingtonu Capitals užívali v uliciach mesta s rovnakým nadšením ako na ľade. V kolóne 47 vozidiel vrátane hasičských sa zraky fanúšikov upierali na otvorený autobus s hráčmi.

Vytúžený pohár držal v rukách prevažne kapitán Alexander Ovečkin. Odkedy ho prebral od komisára NHL Garyho Bettmana na ľade Vegas, len nerád ho dáva z rúk. V objatí s ním prežil let do Washingtonu a uložil si ho dokonca aj do postele. Rus si oslavy v meste užíval naplno: "Čo sa tu deje? Všetci sme čakali, že to bude bláznivé, ale toto je vážne úplná senzácia, šialenosť."

Práve pri prejave Ovečkina burácali fanúšikovia najviac, pocity zhrnul aj tréner Barry Trotz: "Mám rád týchto chlapcov. Rovnako ako medzi obyvateľmi Washingtonu je aj náš tím zložený z Američanov, Kanaďanov, Švédov, Rusov, Dánov, Čechov, Austrálčanov. Zhrniem to celé do pár slov. Mali sme sen. A ten sa nám podarilo premeniť na skutočnosť."

Podľa spoločnosti, ktorá vo Washingtone prevádzkuje metro, sa na oslavách zúčastnilo vyše 350.000 ľudí. Mnohé parkoviská aj v okolitých štátoch Maryland a Virgínia boli plné. Hovorca spoločnosti Dan Stessel uviedol, že napriek davom sa nevyskytli žiadne závažné problémy.

Sprievod viedol jednou z najznámejších ulíc USA Pennsylvania Avenue, ktorá spája Biely dom s Kapitolom, pokračovala po Constitution Avenue. V hlavnom meste USA sa takto oslavovalo pred 26 rokmi, keď Washington Redskins v sezóne 1991/1992 zvíťazili v súťaži amerického futbalu NFL.