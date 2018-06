Jubilejný desiaty ročník Hviezdy deťom 17. júna

Jedno z najväčších charitatívnych podujatí na Slovensku oslavuje desiate výročie od svojho vzniku.

Akcia Hviezdy deťom organizovaná klubom AS Trenčín zažije svoje ďalšie pokračovanie 17. júna. Najväčšie osobnosti slovenského futbalu a hokeja môžete stretnúť aj tento rok v priestoroch Hoss Sport Centra v Trenčíne v časti Noviny.

Počas predchádzajúcich deviatich rokov sa AS Trenčín vďaka podpore desiatok firiem, stoviek športovcov a tisícov návštevníkov podarilo rozdeliť tým, ktorým osud postavil do cesty neľahké prekážky, finančnú podporu vo výške viac ako 144 000 €. „Charitatívno-spoločenské podujatie Hviezdy deťom je nosnou súčasť komunitného programu nášho klubu. Počas svojej desaťročnej existencie si získalo rešpekt a obrovskú podporu, čo nás nesmierne teší. Hoci často sme stáli pred otázkou, či máme pokračovať, podpora okolia každý jeden raz nás presvedčila o nenahraditeľnosti tejto akcie nielen pre náš región. Mimoriadna vďaka patrí generálnemu partnerovi Slovenským elektrárňam, ktoré sú s nami od prvého ročníka. Hviezdy deťom vyčarili nespočetnému množstvu detí úsmev na tvári. Potešili ich a inšpirovali stretnutiami so svojimi športovými idolmi. Navyše, stovkám detí a mladých ľudí prostredníctvom výťažku skvalitnilo a spríjemnilo životy,“ povedala manažérka podujatí AS Trenčín Petra Drábová.

Program dňa sa začína o 11.00 h tradičným festivalom športov. Pre najmladších, ale aj tých starších návštevníkov bude pripravené množstvo športových aktivít a atrakcií. Môžete si vyskúšať základy florbalu, hokeja, hádzanej, bedmintonu, tenisu a aikida. Každý zo športov vám predstavia zástupcovia trenčianskych klubov.

Hlavný program odštartuje o 14.00 h, kedy privítame účastníkov turnajov v plážovom futbale a plážovom volejbale. Na piesku sa predstavia štyri tímy. Hokejistov povedú bratia Hossovci, Radivojevič alebo Daňo. Futbalový tím bude mať vo svojom strede aj päticu reprezentantov Škrtel, Hamšík, Lobotka, Mazáň a Vittek. Chýbať nebude tím AS Trenčín a tím zložený z bývalých hráčov AS Trenčín, v ktorom sa črtá skutočne exkluzívne zastúpenie. Chýbať nebude tradičná a obľúbená autogramiáda.

Hokejovo-futbalová výzva v plážovom volejbale

Aktuálny ročník spestrila aj zaujímavá výzva v plážovom volejbale. Všetko to odštartoval Marián Hossa, ktorý po vlaňajšej prehre hokejistov s AS Trenčín vyhlásil, že chce proti futbalistom odvetu a tento rok to bude s víťazným koncom. „Páni hokejisti, určite nemáte šancu. Dozvedel som sa o vašej výzve a môžete bojovať, ako chcete, ale futbalisti to dajú,“ odkázal mu Marek Hamšík. A na kontru nemusel dlho čakať. „Marek, na to zabudni. Tento rok nastupujem ja, máš sa na čo tešiť...“ skonštatovala hviezda Dukly Trenčín Branko Radivojevič.

Súčasťou podujatia je tento rok aj mládežnícky turnaj Slovak Junior Cup pre kategórie U10 a U12. Ten sa bude konať 15. a 16. júna v priestoroch This is my sen Academy za účasti tímov Inter Miláno a AS Rím.