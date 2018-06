Dobré správy pre Bratislavčanov: Namiesto hodiny v zápchach sa do centra dostanú za 25 minút

Obyvatelia východnej časti Bratislavy, teda Vrakune a Podunajských Biskupíc, by mali mať opäť o čosi lepšie, pohodlnejšie a rýchlejšie dopravné spojenie s centrom mesta.

Zabezpečiť to má autobusová linka č. 78, ktorá čiastočne zmenila svoju trasu a po novom zachádza k železničnej stanici v Podunajských Biskupiciach. Tam môžu cestujúci prestúpiť na vlaky linky S70, ktoré v rámci Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK) zabezpečuje dopravca RegioJet.

"Vo Vrakuni a na Dolných honoch im stačí nastúpiť na autobus linky 78, ktorým sa dovezú na stanicu v Podunajských Biskupiciach. Tam prestúpia na vlak linky S70, s ktorým sa za pár minút dostanú až do centra mesta na Hlavnú stanicu, prípadne na ŽST Nové Mesto. Namiesto hodiny v ranných zápchach tak strávia cestovaním iba okolo 20 až 25 minút. Zápchy totiž obídu po koľajniciach," uviedol pre TASR Martin Žarnovický, koordinátor PR a komunikácie RegioJetu.

Vlaky linky S70 sú od apríla zaradené do Integrovaného dopravného systému v rámci Bratislavského kraja, takže v nich platia rovnaké cestovné lístky a električenky ako v MHD. Počas rannej špičky jazdia trikrát za hodinu.

Zmena trasy autobusu linky 78 prináša zlepšenie dopravy aj pre cestujúcich z regiónov. "Autobus linky 78 dočasne zastúpi rolu plánovanej železničnej zastávky v Ružinove. Do času jej vybudovania tak môžu cestujúci z vlaku prestúpiť v Podunajských Biskupiciach na autobus linky 78, ktorého trasa vedie súbežne so železničnou traťou až do Ružinova," podotkol Žarnovický.

Za projektom stojí RegioJet spolu s Bratislavskou integrovanou dopravou (BID) a Dopravným podnikom Bratislava (DPB). Ten bude v rannej špičke prevádzkovať autobusovú linku 78 v desaťminútových intervaloch. "Všetky autobusy budú výhradne nízkopodlažné, pôjde zväčša o najnovšie vozidlá vo vozovom parku," skonštatoval Zenon Mikle, vedúci marketingu a komunikácie DPB. Poukazuje, že k železničnej stanici Podunajské Biskupice premáva aj autobus linky 70, ktorý obsluhuje celé Podunajské Biskupice. "Predpokladáme, že sa nám novým spojením podarí odbremeniť plné trolejbusy smerujúce do centra mesta a na Hlavnú stanicu," odôvodnil Mikle.

Nové dopravné spojenie víta aj BID. "Zahustenie regionálnej vlakovej dopravy a k nej nadväznej mestskej hromadnej dopravy je ďalším krokom k zatraktívneniu integrovanej verejnej dopravy pre obyvateľov kraja. Ďalším krokom bude uplatnenie nových cestovných poriadkov prímestských autobusov v druhej polovici roku 2018," podotkla Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka BID.