Historický summit Trumpa s Kimom: 6 zvláštnych momentov, s ktorými nik nerátal

Stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom v Singapure bolo historickou udalosťou, keďže súčasné hlavy oboch štátov sa zišli vôbec prvýkrát. Utorková schôdzka však mala aj šesť nezvyčajných momentov, píše britská spravodajská stanica BBC na webovej stránke.

Odborníci analyzovali celý summit, od historického podania rúk oboch politikov až po podpis spoločnej dohody, a aj jeho význam pre budúce vzťahy USA so Severnou Kóreou. Ľudia však diskutujú aj o niekoľkých zvláštnych situáciách, ktoré sa stali počas dňa:

1. Pláže

Skôr ako sa Donald Trump stal prezidentom USA, bol viac známy svojím impériom s nehnuteľnosťami. Napriek tomu však prekvapilo, keď sa americký líder v príhovore pred médiami po summite zmienil o menej známej atrakcii v Severnej Kórei: o jej pobreží s plážami.

"Majú (Severná Kórea) úžasné pláže. Vidíme to zakaždým, keď strieľajú zo svojich diel do oceánu. Už som raz povedal: 'Človeče, pozri sa na ten výhľad. Nebolo by to dobré miesto pre kondomínium?'" vyhlásil Trump pred reportérmi po stretnutí s Kimom v Singapure.

Americká vláda v súčasnosti odporúča svojim občanom, aby necestovali do Severnej Kórey, a tvrdí, že občania, ktorí sa tam rozhodnú ísť, by mali pred odchodom spísať závet.

2. Pózovanie

Kým si obaja lídri sadli za stôl na pracovný obed, Trump sa zo žartu spýtal fotografov: "Máte každý z vás dobrý záber? Taký, aby sme vyzerali milo, pekne a štíhlo?" Jeho slová sa však zrejme stratili v preklade, keďže Kimova tvár zostala bez výrazu, bez reakcie.

3. Video

Pred tlačovou konferenciou amerického prezidenta premietli novinárom v Singapure veľmi nezvyčajné štvorminútové video v kórejčine a angličtine, ktoré Trump podľa svojich slov ukázal Kimovi.

Na pozadí napínavej hudby a silných záberov sa rozprávač dramaticky opýta: "Zvolí si tento vodca pokrok svojej krajiny?... Podá ruku mieru a bude si užívať rozmach, aký ešte nikdy nezažil?... Ktorú cestu si zvolí?... Vidíte prezidenta Donalda Trumpa a predsedu Kim Čong-una na stretnutí, ktoré má prepísať dejiny, rozžiariť slnko. Jedna chvíľa, jedna voľba. Budúcnosť treba ešte len napísať."

4. Beštia

Po skončení rozhovorov sa Trump rozhodol ukázať severokórejskému vodcovi svoju čiernu prezidentskú limuzínu známu pod názvom Beštia. Kamery sledovali oboch mužov, ako kráčajú k zaparkovanému vozidlu a Kim nakrátko pozrie do vnútra auta.

5. Perá

Perá, pôvodne položené na stole a určené na podpis dokumentov, boli čierne a nachádzal sa na nich podpis prezidenta Trumpa v zlate. Ale poradca Kima ho skontroloval a vodcova vplyvná sestra Kim Jo-džong ho v poslednej chvíli vymenila za iné, guľôčkové.

Bezpečnosť poskytovaná severokórejskému vodcovi počas summitu v Singapure bola mimoriadna, ale nie je jasné, či perá vymenili z bezpečnostných alebo politických dôvodov, napísal portál BBC.

6. Slzy

Hoci záujem o summit bol pochopiteľne obrovský, jedného muža ovládli emócie zrejme viac než ostatných. Bývalého hviezdneho amerického basketbalistu Dennisa Rodmana, ktorý navštívil Severnú Kóreu päťkrát a dvakrát sa zúčastnil v Trumpovej televíznej reality šou Celebrity Apprentice (Slávny učeň), viditeľne ovládli emócie, keď v spravodajskej televízii CNN rozprával o stretnutí Trumpa s Kimom.

Rodman povedal, že za svoje kontakty so severokórejským vodcom si vyslúžil "veľa vyhrážok smrťou", ale dodal: "Schytal som všetky tie guľky, všetko som to schytal... a stále stojím na nohách." "Dnes je pre každého veľký deň... Som taký šťastný," vyhlásil.