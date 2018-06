Mladík brutálne dobil priateľku kvôli správe na mobile: Zábery plné krvi nie sú vhodné pre slabé povahy!

21-ročný muž, ktorý zbil svoju priateľku kvôli Snapchatu, bude odsúdený.

Dameon Marmolejo videl správu na Snapchate 18-ročnej Solidad Torres a obvinil ju z toho, že ho podvádza. Potom ju zbil tak, že upadla do bezvedomia. Keď ju hospitalizovali, bola pokrytá modrinami, ktoré mali tvar podrážky od topánok. Dameon bol zatknutý a obvinený z toho, že spôsobil vážnu ujmu na zdraví svojej priateľke. Pár sa zoznámil práve na Snapchate, ale Solidad si vymazala aplikáciu potom, čo sa dali dokopy.

Fotky nie sú vhodné pre citlivé povahy!

Incident sa stal potom, čo si Dameon všimol, že si znovu nainštalovala aplikáciu a predpokladal, že ho podvádza. To, čo nasledovalo potom, je naozaj brutálne. Solidad povedala polícii, že jej expriateľ sa rozzúril, keď jej na telefóne zasvietila správa zo Snapchatu. Vtedy bola doma.

Najprv jej dal facku, potom ju zhodil na zem a začal ju biť. Dievča sa otočilo a snažilo sa ochrániť, ale on naďalej pokračoval. Kopal ju do hlavy tak silno, že jej na nej zanechal modriny v tvare podrážky od topánky, čo neskôr úrady použili ako dôkaz proti nemu. Solidad sa podarilo dostať sa od neho preč a utekala do kúpeľne, ale on sa tam dostal s ňou a búchal jej hlavu o vaňu, až kým neupadla do bezvedomia. Podľa Ladbible potrebovala 15 stehov, aby jej na hlave ranu zatvorili.

Dameon bol zatknutý potom, ako zistili, že odtlačky jeho topánok sa zhodujú s modrinami na tele mladej ženy. Fotografie ukazujú obeť, ktorá má na hlave vlasy zlepené od krvi, opuchnuté oko a veľkú ranu na hlave. Matka dievčaťa zdieľala na Facebooku podrobnosti o všetkom, čo sa stalo. V príspevku napísala, že to bol práve Dameon, ktorý zavolal pomoc, keď upadla do bezvedomia a potom utiekol. "Nikto, bez ohľadu na okolnosti, si takýto prejav násilia nezaslúži," napísala.