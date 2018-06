Nishit, obžalovaný z vraždy Braňa v centre Bratislavy, pred súdom: Prekvapivé slová o krvavej potýčke

Vražda mladého futbalistu Braňa († 37), ktorá vlani na jeseň otriasla Slovenskom, sa po ôsmich mesiacoch konečne dostala pred súd. Na utorkovom hlavnom pojednávaní sudca vypočul Nishita T. (38), ktorý mal podľa obžaloby ešte v októbri minulého roka Braňovi podrezať hrdlo v centre mesta.

Na utorkovom hlavnom pojednávaní vypočul sudca Okresného súdu Bratislava I. Nishita T. (38). Ten mal podľa obžaloby 7. októbra minulého roka na Hviezdoslavovom námestí podrezať hrdlo futbalistovi Braňovi († 37). Napriek tomu, že Ind mal v čase vraždy pri sebe dva nože, na súde vyhlásil, že konal v sebaobrane a je nevinný. „Domnievame sa, že obžalovaný konal v nutnej obrane,“ uviedol Nishitov obhajca pred súdom. „Nie som vinný, nakoľko som konal v sebaobrane a chránil som seba,“ pritakal mu ustarostene Ind, hoci v predošlých výpovediach pred políciou svoju vinu priznal.

VIDEO Vražda futbalistu Braňa († 37): Čo sa dialo pred smrtiacim útokom?

Odvolával sa na videozáznam

„Po zhliadnutí videodôkazov som si spomenul na niektoré určité veci,“ odvolával sa na kamerový záznam, ktorý zachytával konflikt predchádzajúci tragédii. Podľa obžalovaného ho trojica mužov vrátane Braňa najprv fyzicky napadla, no pre alkohol si na detaily nespomína. Tvrdil však, že mal strach o svoj život. „Kým ma bili, počul som, ako na mňa kričia slovami ako terorista a cigáň,“ povedal na súde Nishit. Aj keď polícia krátko po októbrovom incidente našla u neho dva nože, povedal, že nožom iba mával pred sebou v snahe odstrašiť útočníkov.

Vypovedal Braňov kamarát Otvoriť galériu Na súd prišiel aj Braňov ukrajinský kamarát. Zdroj: mh

Braňov Ukrajinský kolega a kamarát, ktorý bol v osudný večer priamym svedkom vraždy, odmieta, že by mal zavraždený futbalista rasistické sklony. „Braňo bol dobrý, on bol ten, čo urovnával konflikty,“ povedal pred súdom. Aj keď priznal, že bol v čase incidentu sám pod vplyvom alkoholu a na detaily si nespomína, tvrdí, že Inda nenapadli. „On išiel oproti nám, neviem, prečo dal ruky hore, jemu nikto nič nepovedal,“ uviedol. Na otázku, čo si myslí o prípade a tvrdení, že Ind konal v sebaobrane, povedal pred pojednávacou miestnosťou: „Normálni ľudia, ktorí prišli na návštevu na Slovensko, so sebou nože nenosia. A aká sebaobrana, keď dal dve rany nožom mne a päť môjmu kamarátovi!?“ Súdu sa zúčastnila aj rodina zavraždeného, ktorá požaduje odškodné v celkovej výške viac ako 400-tisíc eur. Hlavné pojednávanie pokračuje dnes výsluchmi svedkov.

Čo povedal Ind:

Vyjadril ľútosť: „Je mi nesmierne ľúto toho tragického incidentu, ktorý sa stal.“

Cíti sa byť obeťou: „Ja som mierumilovne kráčal k centru mesta, keď zrazu ma zastavili traja muži, začali ma strkať, biť a verbálne napádať.

Detaily vraždy si nepamätá: „Počas útoku som nevedel, či som niekoho poranil, pretože bola tma a až tak dobre som nevidel.“