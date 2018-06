Otec zverejnil srdcervúcu fotografiu zomierajúcej dcéry a svojho syna: Z tohto vám pukne srdce

Otec sa podelil o srdcervúcu fotku svojho syna a štvorročnej dcéry predtým, než zomrela na rakovinu.

Adalynn Sooter z Rodgers z Arkansasu zistili v roku 2016 mozgový nádor potom, čo si jej rodičia všimli, že má problémy pri chôdzi. Podstúpila 33 ožiarení, ktoré rakovinové bunky zabili, ale vrátili sa. Rodina skúšala šťastie experimentálnou liečbou v Mexiku, ktorá zahrňovala chemoterapiu.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Nádor sa však ďalej šíril. Na fotografii Matt zverejnil svojho šesťročného syna Jacksona, ktorý jednou rukou hladká svoju sestru po hlávke a druhou rukou ju drží. "Malý chlapec by nemal hovoriť zbohom svojej partnerke v zločine, kamarátke, najlepšej priateľke, svojej malej sestre. Nie je to tak, ako to má byť. Ale žijeme v divnom svete," napísal Matt na Facebook.

Nádor, ktorý mala, nazývajú DIPG (difúzny vnútorný pontínový glióm) a je to veľmi zriedkavá a mimoriadne agresívna forma rakoviny, ktorá sa typicky vyskytuje u detí vo veku od piatich do deviatich rokov. Addy bol diagnostikovaný, keď mala iba dva roky, je teda jedným z najmladších prípadov, ktoré doktori videli. Nádor ohrozuje dýchanie, spánok a krvný tlak. V priebehu času však ovplyvňuje tiež srdcový tep, dýchanie, prehĺtanie, zrak a aj rovnováhu.

Jednými z prvých príznakov bývajú problémy s pohybom očí, ťažkosti s chôdzou, zvlášty pohyb končatín a taktiež problémy s rovnováhou. Väčšina ľudí prežije s týmto typom rakoviny len deväť mesiacov a niektorí dokonca neprežijú ani dostatočne dlho na to, aby absolvovali liečbu radiáciou.

Rodičia Addy, Matt a Chandra, si najprv len uvedomili, že ich dcéra veľmi zvláštne chodí, keď boli v zábavnom parku Silver Dollar v Missouri. Zobrali ju teda k doktorovi. "Spočiatku sa nám zdalo, že zvláštne hýbe nôžkou. Mysleli sme si však, že je to ortopedická záležitosť," povedala Addyna stará mama Ann Sooter pre Daily Mail.

Rodinu poslali do detskej nemocnice Children's Hospital v Little Rock v Arkansase, kde jej bola diagnostikovaná diagnóza DIPG a Addy dávali len niekoľko mesiacov života. "Keď lekári zistili, že ide o DIPG, prakticky len povedali, aby sme si užili čas s ňou, pretože zomrie," vysvetlila Ann. Addy okamžite začali ožarovať a počas šiestich týždňov absolvovala až 33 kôl liečby, v snahe zmenšiť nádor. Spočiatku rodina dostala dobrú správu, pretože nádor sa zmenšil.

Lekári ich však varovali, že sa pravdepodobne vráti. "Doktori nám povedali, že nádor sa vráti veľmi agresívne a keď sa to stane, nebudeme s tým môcť nič urobiť," povedala Ann. Vzhľadom na beznádejnú diagnózu rodina pracovala na tom, aby si čo najviac užila svoj čas s Addy. Prostredníctvom nadácie Make A Wish absolvovala výlet do Disney World v štýle Frozen. Rodina tiež navštívila Colorado, aby Addy mohla vidieť sneh a hrať sa v horách. Addy však začala mať opäť problémy s chôdzou.

"Výsledky neboli dobré. Zistili sme, že pôvodný nádor síce zmizol, ale objavili sa nové, ktoré agresívne rástli okolo originálneho," vysvetlila Ann. Rodina sa teda chytila šance a odišla do Mexika, aby skúsila experimentálnu liečbu v Mexiku. Stálo ich to viac ako 200 000 dolárov a liečba na začiatku zabrala. Nakoniec sa však aj tak dozvedeli, že nádor sa ďalej rozširuje.

Addy prijali do nemocnice a jej otec dokumentoval jej boj s rakovinou na Facebooku pomocou stránky Hope for Addy Joy. Nakoniec napísal, že už nie je schopná jesť a prehĺtať bez ťažkostí. Preto uverejnil fotku, kde napísal: "Modlite sa za Jacksona. Nechce ju opustiť a my ho nebudeme nútiť. Modlite sa za nás."