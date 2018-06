Viac ako 25-ročný spor je minulosťou: Takto sa po novom bude Macedónsko nazývať!

Macedónsko a Grécko dosiahli dohodu vo viac ako štvrťstoročie pretrvávajúcom spore o názov postjuhoslovanskej republiky, ktorý zaťažoval ich vzájomné vzťahy a bránil integrácii Macedónska do EÚ i NATO.

Vyplýva to zo správy tlačovej agentúry AP, ktorá sa odvoláva na gréckeho premiéra Alexisa Tsiprasa. O výsledkoch utorkového telefonátu s predsedom macedónskej vlády Zoranom Zaevom informoval predseda gréckej vlády v Aténach najvyššieho predstaviteľa krajiny, prezidenta Prokopisa Pavlopulosa. Na otázku novinárov, či došlo k dohode, odpovedal Tsipras protiotázkou: "Prečo by som inak išiel za prezidentom?" Informovali o tom macedónsky internetový portál Nezavisen vesnik i tlačová agentúra APA.

"Mám dobré novinky... pred chvíľou sme dospeli k dohode s predsedom vlády Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko o probléme, ktorý zaťažoval naše mysle po mnoho rokov," uviedol Tsipras podľa tlačovej agentúry Reuters počas stretnutia s prezidentom. "Máme dohodu, som šťastný, pretože máme dobrú dohodu, ktorá obsahuje všetky podmienky gréckej strany," vyhlásil Tsipras.

Signály predstaviteľov oboch krajín už v uplynulých desiatkach hodín naznačovali priblíženie sa k dohode. Macedónsko by sa podľa utorkových informácií tamojších médií malo v budúcnosti nazývať Republika Severné Macedónsko (Republika Severna Makedonija). Doteraz niesla krajina vzhľadom na viac ako štvrťstoročie pretrvávajúci spor s Gréckom dočasný názov Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, pod ktorým ju zaregistrovali aj v Organizácii Spojených národov.

Macedónsky premiér: Historický výsledok!

Aj macedónsky premiér Zoran Zaev v utorok v Skopje potvrdil, že sa vo viac ako štvrťstoročie pretrvávajúcom spore s Gréckom o názov postjuhoslovanskej republiky podarilo dosiahnuť historickú dohodu.

Zaev na tlačovej konferencii v macedónskej metropole zdôraznil, že uzavretie viac ako štvrťstoročného sporu možno považovať za historický výsledok. Vďaka kompromisnému riešeniu si - ako podčiarkol - Macedónčania môžu zachovať národnú a kultúrnu identitu a nemusia sa ani vzdať slova Macedónsko v názve. Zaev avizoval, že bude teraz písomne informovať všetky členské štáty Organizácie Spojených národov o používaní nového názvu krajiny v dvojstrannej relácii, ako aj na medzinárodných fórach.

O novom názve by sa v druhom polroku 2018 malo v krajine uskutočniť referendum. Ak by občania v plebiscite nový názov schválili, potom by malo dôjsť aj k úprave macedónskej ústavy. Macedónske občianstvo by podľa mediálnych správ mal v budúcnosti signalizovať popis Macedónčan/Občan Republiky Severné Macedónsko. Oficiálny jazyk - macedónčina - bude doplnená o poznámku, že ide o slovanský jazyk. Macedónsko-grécku dohodu, o ktorej sa opakovane rokovalo na úrovni premiérov oboch krajín, Zorana Zaeva a Alexisa Tsiprasa, by najskôr mal schváliť parlament v Skopje.

Grécka vláda by sa následne mala obrátiť na Európsku úniu s podnetom na otvorenie prístupových rokovaní s Republikou Severné Macedónsko. "Zelenú" vstupu susednej krajiny do Severoatlantickej aliancie (NATO) by Grécko poskytlo až po predmetnej zmene macedónskej ústavy. Macedónsky premiér Zoran Zaev by verejnosť v bývalej juhoslovanskej republike mal informovať o výsledkoch rokovaní s Gréckom ešte v utorok podvečer.