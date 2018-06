Slovenské Kocúrkovo: Na Brtvu je vydaný európsky zatykač, zo súdu odišiel slobodný! Kto za to môže?!

Absurdistan. Za tunelovanie nebankoviek BMG a Horizont vyfasoval Dávid Brtva právoplatne deväť rokov.

Napriek tomu, že naňho vydali zatykač, si voľne behá po slobode. Najnovšie sa dostavil na súd v Trnave, kde požiadal o podmienečné prepustenie z výkonu trestu, na ktorý ani nenastúpil. Zo súdu odišiel slobodne domov.

Brtvu odsúdil ešte v marci Najvyšší súd. Väčšinu si však už odsedel, preto prvostupňový Špecializovaný trestný súd požiadal o odklad nástupu do basy, kým príslušný súd v Trnave nerozhodne o jeho žiadosti o prepustenie. Ten to 31. mája zamietol a v ten istý deň vydal príkaz na dodanie Brtvu do väzenia. Keďže Brtva do basy nenastúpil, súd naňho vydal 6. júna európsky zatykač.