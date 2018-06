Ženích Nemec sa priznal: Za toto sa hanbím!

V júni 2011 vydesil svojich najbližších. Po páde z čerešne si zlomil dva hrudné stavce, kľúčnu kosť a utrpel otras mozgu. Vyše troch mesiacov sa dával dokopy. Tohtoročný jún bude v znamení životného prestupu. Futbalový reprezentant Adam Nemec (32) sa budúcu sobotu ožení so Zuzanou Kollárovou, slovenskou Miss Universe 2016.

Pred hektickými chvíľami si párik odskočil na juh Francúzska. Zrelaxovať a vypustiť z hláv svadobné myšlienky. „Bude to pre nás veľký deň. Musím sa priznať, že všetko zariadila Zuzka. Ja som sa na tom veľmi nepodieľal, za čo sa aj hanbím. Dá sa však na ňu spoľahnúť. Takže sa absolútne ničoho nebojím. Dúfam, že si to všetci užijú,“ povedal pre Nový Čas Nemec, ktorý sa v spolupráci s Nadáciou Stars & Friends zúčastnil tréningu mladých talentov zo Školy futbalu.

Robustný útočník plánuje počas leta aj druhý prestup – klubový. Dinamo Bukurešť vymení za inú destináciu. Najradšej arabskú. Na svadbu pozval i spoluhráčov z reprezentácie. „Sú to moji dobrí priatelia. Teším sa aj na nich. Ja som do svadby veľa nenahovoril. Možno pár slov. Bol som napríklad pri výbere prsteňov. Takže troškou angažovanosti som prispel aj ja.“

Rozlúčku so slobodou si rodák z Banskej Bystrice určite nedá ujsť. „Nebude to nič bujaré. Zuzka ju má už za sebou. Mňa ešte len čaká. Pred svadbou sa to patrí. Keďže viem, že moji kamaráti nič nepripravia, organizácia akcie ostane na mne,“ odhaduje Nemec. Ako prezradil, svadobná cesta zatiaľ nie je v pláne. „Toto leto určite nie. Práve preto sme zvolili aj krátky výlet pred ňou. Možno sa spolu dostaneme niekam von až v zime.“