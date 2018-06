Andrej Danko ulahodil kolegom z parlamentu: Nová jedáleň za milión eur

Zdá sa, že čo šéf parlamentu, to pomník, ktorý po ňom zostane.

Pavol Paška († 65) nariadil nové garáže pod Hradom, Richard Sulík (50) zase knižnicu vo vstupnej hale. Ich nástupca Andrej Danko (43) investoval milión eur do vynovenia jedálne a kuchyne.

Bufet dostal nový vzhľad po takmer 24 rokoch nepretržitej prevádzky. Za vyše milión eur zrekonštruovali interiér kuchyne a jedálne, vymenili sa spotrebiče, ale aj vodoinštalácia, vzduchotechnika, plyn či chladenie. V parlamentnej jedálni obeduje denne viac ako 650 ľudí, ktorí si teraz môžu vyberať z väčšieho množstva zdravších jedál. „Snažili sme sa vyjsť v ústrety ľuďom, čo majú problém so stravovaním, keďže mnohí poslanci a zamestnanci majú rôzne dietetické obmedzenia. Aj pri klasických jedlách sa používa menšie množstvo soli a múky,“ priblížila hovorkyňa Zuzana Čižmáriková.

Poslancom v novej jedálni chutilo

Zsolt Simon, nezávislý

- Jedlo bolo chutné, ťažko povedať, či lepšie ako predtým, lebo tá rekonštrukcia trvala tak dlho, že si nepamätám, ako varili v pôvodnom bufete.

Peter Marček, nezávislý

- Bol som veľmi milo prekvapený, je to pekne zrekonštruované. Predtým som tam už ani nechodieval, lebo tam býval zápach. Príjemné prostredie.

Dušan Galis, Smer-SD

- Bolo to celkom chutné. Čo sa týka interiéru, je to moderné, je to asi teraz trendy. Ja by som si to v parlamente predstavoval inak.

Obnova jedálne a kuchyne = 1 022 657 €

Ceny pre politikov

Obed - 5,10 €

Chlebíček - 1 €

Treska - 1,14 €

Bageta - 1,47 €

Horalka - 0,40 €

0,5 l Kofola - 0,85 €

Presso - 0,93 €

Capucino - 1,20 €