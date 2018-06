Speváčka Zuzana Smatanová o svojom živote: Plánuje vlastnú rodinu?

Skromné dievča. Zuzana Smatanová (34) dokáže celé mesiace presedieť vo svojom domácom miništúdiu, ktoré kedysi slúžilo ako špajza a nemá ani šesť štvorcových metrov.

So speváčkou, ktorá oslavuje pätnásť rokov na našej hudobnej scéne, sme sa rozprávali aj o mužoch, vlastnej rodine a o chvíľach, ktoré ju zmenili.

Veľa spievate o láske, vzťahoch. Na to, aby ste takéto piesne napísali, musíte mať silný citový život a pritom sme vás nikdy nedokázali pristihnúť so žiadnym mužom. Odohráva sa u vás všetko skôr v platonickej rovine?

Mám silný citový život. Som dosť emotívny človek, čo však nemyslím tak, že sa okamžite pri všetkom rozplačem, ale veci okolo seba veľmi intenzívne vnímam, prežívam a hlboko ukladám. Potom z toho čerpám v tvorbe. Mala som vzťahy, ale nikdy som nemala potrebu ich riešiť na verejnosti. Nie som skrátka ten človek, ktorý sa rád „pretŕča“ a ukazuje súkromie. Vážim si, keď to ľudia rešpektujú, pretože ak mám byť vo svojom živote naozaj osobná a otvorená, tak len cez svoje pesničky.

Na hudobnej scéne sa pohybujete pätnásť rokov, za ten čas ste sa z tínedžerky premenili na dospelú ženu. Máte aj plány na vlastnú rodinu?

Popravde, tak ďaleko sa nepozerám. Myslím si, že všetko je už niekde nejako nastavené a my ľudia k tomu pomalými krokmi prídeme. Neplánujem nič, zatiaľ len cestu na Island. Ak mám niekde vo vesmíre napísanú vlastnú rodinu, tak sa to niekedy stane, ak nie, tak aj to bude v poriadku.