Stane sa kaštieľ v Rusovciach sídlom najvyšších ústavných činiteľov? Pellegrini to povedal jasne

V minulosti sa objavili špekulácie, že by v priestoroch tejto národnej kultúrnej pamiatky mohol bývať, resp. sídliť niektorý z ústavných činiteľov.

Je vylúčené, aby v kaštieli v Rusovciach sídlil po jeho rekonštrukcii niektorý z troch najvyšších ústavných činiteľov. "V kaštieli nebude bývať žiadny ústavný činiteľ," uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v súvislosti pondelkovým predstavením projektu rekonštrukčných prác.

V súvislosti s bytovými a reprezentačnými účelmi troch najvyšších ústavných činiteľov plánuje predseda vlády s ministrom zahraničných vecí SR Miroslavom Lajčákom (nominant Smeru-SD) predložiť v krátkom čase na zasadnutie vlády materiál. Ním chcú požiadať Správu služieb diplomatického zboru (SSDZ), teda akciovú spoločnosť v gescii ministerstva, o vyčlenenie primeraných priestorov pre všetkých troch ústavných činiteľov v budúcom volebnom období.

"Aby tak raz a navždy Slovenská republika neriešila problém, kde bývajú alebo nebývajú ústavní činitelia a aby bola primeraná štátna reprezentácia zabezpečená tak, ako v každej civilizovanej krajine," skonštatoval Pellegrini. Garantuje, že by malo ísť o budovy výhradne vo vlastníctve rezortu zahraničných vecí a štát to nebude stáť ani euro.

Kaštieľ by tak mal podľa premiéra primárne slúžiť na dôstojnú štátnu reprezentáciu všetkých ústavných činiteľov a tiež všetkým typom podujatí, ktoré si budú vyžadovať takúto úroveň. Kaštieľ by mal byť po komplexnej obnove, o ktorej sa hovorí už niekoľko rokov, spolu s istou časťou záhrady verejnosti neprístupný. Podobne, ako je to v prípade Prezidentského paláca. Značná časť parku však ostane verejná, rovnako ako budova čeľadníka. Ten by podľa premiéra mohol slúžiť na kultúrno-spoločenské aktivity, prípadne sobáše a iné podujatia.

Kaštieľ v Rusovciach s parkom je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Je v správe Úradu vlády SR. Zámer pokračovať v jeho obnove schválil kabinet v auguste 2012.