Trumpovho hlavného ekonomického poradcu previezli do nemocnice: Srdcový infarkt

Hlavný poradca Bieleho domu pre ekonomické záležitosti Larry Kudlow utrpel srdcový infarkt a bol prevezený do Vojenskej nemocnice Waltera Reeda pri Washingtone.

Americký prezident Donald Trump to oznámil v utorok na Twitteri krátko pred svojím historickým stretnutím so severokórejským vodcom Kim Čong-unom v Singapure. V krátkom tvíte Trump ocenil 70-ročného šéfa svojho tímu ekonomických poradcov za to, že "tak ťažko pracoval pre obchod a ekonomiku".

Kudlow je považovaný za jednu z kľúčových postav kontroverznej obchodnej politiky Bieleho domu. Trump sa jeho radami riadil aj na víkendovom summite skupiny G7 v Kanade, ktorý sa skončil fiaskom po tom, čo USA stiahli svoju podporu záverečnej deklarácie.

Do svojej funkcie bol Kudlow vymenovaný len 2. apríla tohto roku. V minulosti pracoval vo Federálnej rezervnej banke v New Yorku a bol hlavným ekonómom investičnej banky Bear Stearns. Pracoval aj pre prvú vládu Ronalda Reagana (1981-1985). Bol aj televíznym expertom a komentátorom.