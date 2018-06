Kim Čong-un a Donald Trump si na historickom stretnutí podali ruky: Prekvapivé slová amerického prezidenta

V hoteli Capella na singapurskom ostrove Sentosa sa v utorok skončilo aj rozšírené kolo rokovaní medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Oznámila to agentúra Jonhap.

Spolu s Trumpom si za rokovací stôl za americkú stranu sadli aj minister zahraničných vecí Mike Pompeo, prezidentov poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton a personálny šéf Bieleho domu John Kelly.

V severokórejskej delegácii boli dvaja poprední predstavitelia ústredného výboru Kórejskej strany práce a minister zahraničných vecí Ri Jong-ho. Jej súčasťou však nebola Kimova sestra Kim Jo-džong, ktorá sa v apríli zúčastnila na summite s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom.Po rozšírenom kole rokovaní nasledoval pracovný obed oboch lídrov, ktorý sa začal okolo 11.30 h miestneho času (05.30 h SELČ).

Trump a Kim sa predtým zišli na historicky prvom summite medzi štyrmi očami, ktorý odštartoval podaním rúk o 09.04 h miestneho času (03.04 h SELČ). Trump na neskôr zverejnených záberoch z rokovacej miestnosti povedal, že tieto rozhovory prebehli "dobre, veľmi dobre" a zopakoval, že s Kimom má "vynikajúci vzťah". Vyjadril presvedčenie, že sa podarí dosiahnuť dohodu. "Spoločne sa o to postaráme. My to vyriešime," konštatoval Trump smerom ku Kimovi.

Severokórejský vodca neodpovedal na otázky, či sa jeho krajina vzdá svojho jadrového programu. V politickej oblasti chce Severná Kórea nadviazať diplomatické vzťahy so Spojenými štátmi. Pozorovatelia podľa agentúry DPA nevylučujú, že USA by mohli na summite ako prvý krok oznámiť zriadenie svojho zastúpenia v severokórejskej metropole Pchjongjang. Keďže medzi oboma kórejskými štátmi trvá vojnový stav - kórejská vojna sa v roku 1953 skončila len prímerím -, bude kvôli bezpečnostným zárukám potrebné uzatvoriť mierovú zmluvu. Severná Kórea navrhuje "synchrónny" a "postupný" prístup k riešeniu jadrového sporu.