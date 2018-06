Zamilovaný pár sa tešil na júlovú svadbu: Nevesta zdvihla telefón, všetky plány boli nenávratne fuč

Ally Nimrichter bola vo svojej izbe na Tarleton State University, keď sa dozvedela hroznú vec.

Dostala telefonát, v ktorom sa dozvedela, že jej otec, 49-ročný Kory Bryant, mal mŕtvicu. Lekári im o deň neskôr oznámili, že to pravdepodobne neprežije. "Bola som naozaj vystrašená," povedala Ally z Texasu People a dodala, že ona a jej snúbenec Taylor Nimrichter sa okamžite ponáhľali do nemocnice vo Forth Worthe. "Práve na ceste do nemocnice sme sa s Taylorom rozhodli, že keď vieme, že môj otec to neprežije, musíme sa zobrať."

Taylor požiadal Ally o ruku v novembri a pár sa plánoval zobrať v júli. No v okamihu, keď sa dozvedeli o Koryho stave a o tom, aký osud ho čaká, ponáhľali sa, aby sa mohli zosobášiť tak rýchlo, ako to bude možné. Svadbu nakoniec mali v nemocničnej nemocnici v Texas Health Harris Methodist Hospital, obklopení rodinou a priateľmi. Svoje áno si povedali vedľa nemocničnej postele.

"V miestnosti nezostalo jedno oko suché. Bolo to veľmi rýchle a šialené," povedala Ally a dodala, že personál nemocnice im dokonca izbu ozdobil a kúpil tortu. "Bola som ohromená tým, čo všetci urobili. Otec by to tak chcel. Pozrela som sa na svojho manžela a plakala som. Vedela som, že je to správne a že to musím urobiť pre otca."

Na fotografiách zo svadby leží Kory v bezvedomí na posteli, zatiaľ čo Ally a Taylor sa objímajú a bozkávajú. Ally povedala, že na jednotke intenzívnej starostlivosti bolo počas ceremónie 50 ľudí. "Stáť vedľa lásky môjho života aj s mojím otcom, ktorý tu ešte stále bol, bolo niečo, čo som chcela a čo som potrebovala. Som rada, že som to urobila." Kory zomrel o štyri dni neskôr.

"Je to ťažké. Otec bol jediný človek, s ktorým som mohla zostať hore do druhej ráno a rozprávať sa s ním o hocičom. Vždy mi poradil. Taktiež aj Taylorovi. Naozaj bol veľmi láskavý a všetkým pomáhal," povedala Ally. Rodina sa teraz snaží vyrovnať so smrťou a s prázdnom, ktoré vo svojich životoch má.

"Boli sme si veľmi blízki. Všetko sme robili spoločne. Proste sme boli veľmi zomknutá rodina. Môj otec tu bol pre mňa, odkedy som sa narodila, a miloval môjho manžela. Chcela som, aby ma viedol uličkou a aby si so mnou zatancoval... Chcela som ho tam. Bolo pre mňa dôležité, aby som mu povedala, že ho ľúbim."