Chlapček sa vyhádzal od hlavy až po päty: Živočích, ktorý mu to spôsobil, žije aj u nás

Matka varuje ostatných potom, čo bol jej syn nakazený zriedkavou chorobou po uhryznutí kliešťom.

5-ročný Mason McNair bol so svojimi starými rodičmi v LaGrange v Georgii, keď si všimli, že má na bruchu kliešťa. Okamžite ho odstránili, ale podľa jeho matky Danielle, miesto zostalo červené a opuchnuté. Znepokojená matka hneď zobrala Masona k doktorovi, ktorý mu predpísal antibiotiká. O desať dní sa však jeho stav zhoršil.

FoxNews uviedlo, že podľa matky bol chlapec stále unavený, mal hnačky, horúčku, bolesti hlavy a aj bolesti brucha. V posledný deň liečby sa Mason vyhádzal na celom tele. Spočiatku si jeho mama myslela, že je to kvôli horúčke, čoskoro si však uvedomila, že to tak nie je, pretože vyrážky a škrvny boli čoraz väčšie a výraznejšie.

Opäť ho teda zobrala k doktorovi, ktorý povedal, že vyrážka je pravdepodobne "oneskorená reakcia na antibiotiká". Danielle však o tom presvedčená nebola. "Nebola som s touto odpoveďou spokojná a ani moja sestra, ktorá mi povedala, že ho mali vyšetriť. Zavolala som im teda späť po tom, čo som si urobila vlastný výskum chorôb, ktoré sú prenášané kliešťami. Našla som horúčku Rocky Mountain."

Po tom, čo naliehala na to, aby jej synovi urobili vyšetrenia, doktori prišli na to, že malý chlapec bol skutočne trpí vzácnou chorobou. Spôsobuje ju bakteriálna infekcia, ktorá môže viesť k amputácii končatín, strate sluchu, paralýze, ale aj mentálnemu postihnutiu. Hneď na to bol však Mason liečený správnym typom antibiotík a v súčasnosti je úplne zdravý.

"Pre našu rodinu to bola naozaj hrozná skúsenosť. Som vďačná, že som urobila vlastný výskum a upozornila na to lekárov. Nebojte sa obhajovať svoje dieťa alebo seba samého, keď príde na takéto veci. Aj doktori sú len ľudia a musia na niektoré veci prísť, ako my ostatní," dodala.