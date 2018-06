Aj takéto príbehy píše futbal: Tejada mohol byť v base, miesto toho si zahrá na majstrovstvách

Mnoho nechýbalo a namiesto cesty na futbalové majstrovstvá sveta mohol byť dnes panamský futbalista Luis Tejada vo väzení alebo mŕtvy.

Ak by totiž nezačal so športovou kariérou, iste by vraj skončil v gangu na predmestí metropoly Panama, kde vyrastal. "Občas premýšľam, čo by so mnou bolo, keby nebolo futbalu. Neviem, či by som bol teraz mŕtvy, keby som skončil v gangu. Len ďakujem Bohu, že ma včas nasmeroval touto cestou a ja prevzal kontrolu nad svojím životom," vyhlásil Tejada pre TVN Panama.

Tridsaťšesťročný útočník hrajúci za peruánsky klub Sport Boys, vyrastal na predmestí hlavného mesta Panamy, kde je s kriminalitou veľký problém. Postupne nadobudol lásku k futbalu a rýchlo sa mu začalo dariť. Čoskoro získal angažmán v Kolumbii, potom v Spojených arabský emirátoch, v americkej MLS, Mexiku a nakoniec v Peru. Kompletne sa mu tak zmenil život.

A teraz sa mu plní ďalší veľký sen, pretože s reprezentáciou postúpil na majstrovstvá sveta do Ruska. "Keď nás (v roku 2013) porazili Spojené štáty a my nepostúpili na šampionát, tak som matke povedal, že by som vymenil všetky svoje úspechy za to, aby mi Boh dal ďalšiu šancu postúpiť. A on mi ju dal. Pre mňa je to najväčšie úspech kariéry," vyhlásil Tejada.

Stále však má pred sebou motiváciu, pretože sa nechce turnaja len zúčastniť, ale rád by sa zapísal aj medzi strelcov a rozšíril zbierku 43 gólov, ktoré dal v doterajších 104 medzištátnych zápasoch. Po turnaji plánuje ukončiť reprezentačnú kariéru. "Všetky góly pre mňa budú zabudnuté, ak v Rusku aspoň raz skórujem," povedal.

"Moja teta mala víziu, že dám gól nožnicami," usmieval sa Tejada. Prvý pokus na to bude mať 18. júna proti Belgicku. Panamu v skupine G čakajú ešte Tunisko a Anglicko.