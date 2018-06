Útok podpaľača na starostu Hamuliakova: Mohli sme zhorieť zaživa!

Plamene zbadal v pondelok okolo pol druhej nadránom.

Pri dome starostu obce Jozefa Schnobla (63) začali horieť dve autá jeho rodiny. Privolaným hasičom sa našťastie podarilo požiar včas uhasiť. Na oboch autách vznikla škoda asi 25 000 €. Starosta je v šoku, keďže autá boli zaparkované pod dreveným prístreškom, ľahko sa mohol vznietiť celý dom. Požiar bol pravdepodobne založený úmyselne.

Otvoriť galériu Autá horeli pod dreveným prístreškom tesne pri dome. Zdroj: Braňo Račko

Jozef Schnobl je starostom Hamuliakova od roku 2002. „V ostatných rokoch som už chodil len do úradu, do kostola a domov. Do krčmy nechodím, pretože aj tam by som musel len pracovať. Stále tomu nemôžem uveriť, ja ani moja žena,“ vraví starosta s tým, že nemá žiadnych nepriateľov.

Ešte stále je v šoku. „Zrazu som videl svetlo v okne, ktoré sa zmenilo na oheň pod prístreškom domu. Ihneď som zobudil manželku a dcéru, aby som ich mal v bezpečí. Potom som začal hasiť obe autá hadicou na polievanie,“ opisuje nočnú drámu. Medzitým susedia zavolali hasičov. „Následne mi prišlo zle, hasiči ma položili na zem. Privolaná záchranka mi rýchlo nasadila kyslík, keďže som sa nadýchal splodín. Potom sa mi uľavilo,“ dodáva J. Schnobl.

Podozrenie, že by mu mal útok znechutiť ďalšiu kandidatúru, vylučuje. „Nerozumiem o to viac, že som ešte neoznámil, či budem kandidovať, alebo nie. Žena mi povedala jasne: Nech ti to už ani nenapadne. Už chce, aby som sa konečne začal venovať aj rodine, keďže ju roky zanedbávam. Čo som sľúbil, splním,“ priznáva otec 14-ročnej dcéry. Pri požiari zhoreli dve autá - starostov sedemročný Opel Insignia a manželkin Opel Mokka. Na jednom z áut je zreteľná stopa po zápalnej látke, ktorá stekala po prednej kapote auta. Ak by sa plamene rozšírili o meter vyššie, chytia sa trámy dreveného prístrešku a celý dom sa ocitne v plameňoch. „Za šestnásť rokov, čo som vo funkcii starostu, som nič podobné nezažil. Tu ľudia spolunažívajú v zhode. Ak sa vyskytne problém, zídeme sa ako poslanci a vec riešime. Ak sa prisťahuje nový obyvateľ do obce, hoci aj z Prešova, zoznámime sa, podáme si ruku. Nerozumiem,“ dodáva Schnobl, ktorý s manželkou a dcérou zažívajú dni hrôzy. Pravdepodobne úmyselne založený požiar vyšetruje polícia. „V súvislosti s požiarom začala polícia trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovania cudzej veci,“ informoval policajný hovorca Michal Szeiff.