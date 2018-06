Princ George prichytený s hračkou, ktorá vyvoláva otázniky: Čo to len z neho vyrastie?

Rozkošný princ George naznačil, že bude pravdepodobne kráčať v otcových stopách.

4-ročný princ George sa podobá na svojho otca v mnohých veciach. Počas zápasu Maserati Royal Charity Polo Trophy sa hral s hračkárskym nožíkom a zbraňou. Podľa Mirror práve tým naznačil, že by tak mohol nasledovať kroky svojho otca a pridať sa k armáde. Malý princ sa pripojil k svojej mame Kate a sestre Charlotte, aby podporil otca Williama počas zápasu v Beaufort Polo Club v Gloucestershire.

Obe deti vyzerali, že sa skutočne zabávajú, zatiaľ čo Kate sedela na tráve a sledovala ich. George je na verejnosti často plachý a hanblivý, no na fotkách si vyslovene užíva hru s detskou zbraňou. Jeho matka Kate sa taktiež usmieva.

Toto všetko by mohlo znamenať, že malý princ môže mať záujem vstúpiť do armády, keď bude starší, rovnako ako jeho otec princ William. Ten absolvoval sedem a pol roka plnej vojenskej služby, až do roku 2013. Odvtedy používa svoju charitu na to, aby ukázal podporu tým, ktorí sa ujali dôležitej úlohy a slúžia svojej krajine v ozbrojených silách. William a aj jeho brat Harry sa znažia zvýšiť povedomie o ľuďoch, ktorí majú po armáde problém zaradiť sa do bežného, civilného života.

William je tiež patrónom Royal Air Force Battle of Britain Memorial Flight (Kráľovského letectva, bližšie Letky historických lietadiel z bitky o Britániu) a čestný veliteľ lietadla Royal Air Force Coningsby. Princ George však tiež môže nasledovať svojho strýka Harryho, ktorý slúžil v armáde desať rokov, bola mu udelená hodnosť kapitána a zúčastnil sa na dvoch misiách v Afganistane. Harry sa v súčasnosti venuje aj pomoci a podpore svojich kolegov, ktorí sa musia prispôsobovať životu po zranení.

Georgeove hry s detskou pištoľou však zatienila Charlotte, ktorá skákala, bežala a dokonca robila stojku. Malí súrodenci mali radosť z toho, že sa opäť stretli so svojimi sesternicami Savannah a Islou, dcérami Petra Phillipsa, jediného syna princeznej Anny.