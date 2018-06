Mladí Slováci, pozor: Ako získate zadarmo lístok na cestu Európou?

Máte 18 rokov a už sa neviete dočkať letných prázdnin?

Ak chcete cestovať, budete mať príležitosť, o akej sa skôr narodeným ľuďom ani nesnívalo. Už dnes štartuje veľký projekt Európskej komisie, ktorý mladým ľuďom umožní v lete vlakom zadarmo prebrázdiť časť starého kontinentu. Kto sa môže uchádzať o lístok a čo musí pre to urobiť?

Kto by nechcel precestovať časť Európy zadarmo? Tisícky mladých ľudí z celej Únie sa dnes na pravé poludnie môžu zapojiť do boja o lístky na vlak a Slovensko nebude pri tom chýbať. „Lístky môže dostať 159 mladých Slovákov,“ hovorí tlačová tajomníčka Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Soňa Mellak. Úradníci Európskej komisie rozhodnú asi 27. júna. Mejl s výsledkom môžete očakávať od 28. júna do 6. júla.

KOHO SA TO TÝKA

- zapojiť sa môže každý mladý človek, ktorý k 1. 7. 2018 bude mať 18 rokov

- ide o ľudí, ktorí sa narodili od 2. 7. 1999 do 1. 7. 2000

- Slovákov v tomto veku je okolo 55-tisíc

AKO NA TO

- zaregistrujete sa online - cez Európsky portál pre mládež (https://europa.eu/youth/eU_sk)

- systém sa otvorí dnes, 12. júna, o 12.00 (SEČ) a bude otvorený do 26. 6. 2018 12.00 (SEČ)

- na každú krajinu pripadá určitý počet lístkov, na Slovensko 159

KROK ZA KROKOM

1. Uvediete svoju e-mailovú adresu, osobné údaje a podrobnosti o ceste (začiatok cesty, počet krajín).

2. Odpoviete na 5 kvízových otázok o Európskom roku kultúrneho dedičstva 2018 a mládežníckych iniciatívach EÚ.

3. Odpovediete na prémiovú otázku o tom, aký záujem by projekt mohol vzbudiť.

4. Dostanete potvrdzujúci e-mail od Európskeho portálu pre mládež.

AJ PRE SKUPINY

- buď budete cestovať samostatne, alebo v najviac 5-člennej skupine

- vedúci skupiny vyplní prihlášku a vystupuje v jej mene

- dostane kód, ktorý oznámi ostatným členom skupiny, aby sa mohli registrovať

CIELE A DĹŽKA CIEST

- spravidla sa cestuje vlakom, druhou triedou

- trip si musíte naplánovať na obdobie od 9. 7. do 30. 9. 2018

- putovať môžete najmenej jeden a najviac 30 dní

- navštíviť môžete jedno až štyri miesta v 28 krajinách EÚ

POZOR!

Počas cesty musíte mať platný cestovný lístok a platný pas alebo občiansky preukaz.

ČO DOSTANETE

- cestovný lístok vydaný na svoje meno

- informačný balík s užitočnými tipmi na cestovanie

ČO SI MUSÍTE VYBAVIŤ

- cestovné poistenie

- ubytovanie

- strava

PODEĽTE SA O ZÁŽITKY

Úspešní uchádzači budú mať ešte jednu povinnosť. Komisia ich vyzve, aby informovali o svojich cestovateľských zážitkoch, či už cez sociálne siete, alebo prezentáciou v škole či vo svojej komunite. „Mali by sa stať ambasádormi programu Discover EU a informovať čo najviac o svojej ceste ostatných,“ dodáva Soňa Mellak z Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.